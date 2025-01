Actorul Bogdan Albulescu a făcut sacrificii uriașe pentru cariera sa în actorie! De ce a renunțat la visul de a deveni avocat și ce l-a determinat să părăsească Statele Unite ale Americii!

Bogdan Albulescu a dezvăluit cum a luat decizia de a renunța la drept și de a-și urma adevărata pasiune.

Actorul din serialul Iubire cu parfum de lavandă a părăsit Statele Unite ale Americii pentru a se întoarce în România, renunțând cu totul la visul american.

Iată ce l-a motivat să se întoarcă în țară și cum a decis să își urmeze visul în actorie!

Bogdan Albulescu a renunțat la drept pentru actorie. Ce l-a făcut să părăsească SUA și să se întoarcă în România

Deși era pe cale de a intra într-un domeniu cu totul diferit, fiind la un pas de a ajunge avocat, Bogdan Albulescu a renunțat și s-a îndreptat către marea lui pasiune: actoria.

Se pare că dorința de a reuși în lumea actoriei a fost atât de puternică încât acesta a luat decizia de a renunța la drept.

Actorul a recunoscut că i-a fost extrem de greu să ia o astfel de decizie, însă faptul că a simțit dintotdeauna că în actorie există o altfel de chemare l-a motivat să lupte cu adevărat.

„A fost o decizie grea, dar am simțit că în actorie am o libertate și o chemare pe care nu le găseam în drept. Am vrut să-mi urmez pasiunea și să dau totul pentru ceva ce îmi oferea o împlinire diferită (...) Cred că fiecare decizie ne duce acolo unde trebuie să fim. Poate am mici regrete, dar nimic care să umbrească bucuria de a fi pe acest drum” a mărturisit acesta pentru Viva.ro.

Bogdan Albulescu a povestit faptul că a intrat din prima la UNATC și că și-a asumat toate riscurile, cu toate că tatăl lui era mai pragmatic.

„Am avut norocul să intru din prima. Cred că pasiunea și sinceritatea au fost elementele care au convins comisia. A fost un risc, dar mi l-am asumat cu inima deschisă. (...) Au fost surprinși, bineînțeles (n.r. părinții lui) Tatăl meu era mai pragmatic, dar mama m-a susținut mai direct. Până la urmă, cred că m-au înțeles și mi-au respectat decizia.” povestea acesta.

În urmă cu 20 de ani Bogdan Albulescu a renunțat la România și a plecat în Statele Unite ale Americii, acolo unde a lucrat în diferite domenii.

„Am plecat cu visul american în minte. Chiar așa se numea unul dintre proiectele pe care le-am dezvoltat acolo, un serial, „Visul American”. Voiam să mă mut acolo de tot, voiam să emigrez, dar eram realist. Mi-am dat seama rapid că e un drum greu și că am multe de învățat. Am lucrat în diverse domenii.

M-am întors pentru că, pe de o parte, proiectul pe care îl dezvoltam acolo nu a ieșit chiar așa cum mi-am dorit, iar pe de altă parte datorită faptului că doream să-mi fac meseria și să joc în limba română” a explicat acesta pentru sursa citată anterior.

În România, actorul s-a bucurat de un succes răsunător, iar unele dintre rolurile pe care le-a jucat au rămas și acum pe buzele telespectatorilor.

În prezent Bogdan Albulescu poate fi văzut în serialul Iubire cu parfum de lavandă, acolo unde joacă rolul lui Dinu, unul dintre cele mai controversate personaje din poveste.

