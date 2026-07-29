Tunsori scurte trendy care fac vara mai chic și mai fresh

Principalele tendințe în materie de păr scurt pentru vara anului 2026 se concentrează în întregime pe purtabilitate redusă, tunsoare structurată și mișcare naturală și aerisită. Forme care necesită puțină întreținere și croieli hibride care combină stiluri clasice cu look-uri proaspete și îndrăznețe. Stiliștii prioritizează tunsorile care pot supraviețui căldurii verii fără a necesita coafuri complexe sau produse de styling intense.

Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:55 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:57

Când vara își face simțită prezența, simțim automat nevoia de mai multă libertate, prospețime și ușurință în tot ce purtăm — inclusiv în felul în care ne aranjăm părul. Iar în fruntea tendințelor se află tunsorile scurte — lookuri diferite ca formă și personalitate, dar unite de un element esențial: versatilitatea. Astfel de coafuri sunt răspunsul perfect pentru zilele caniculare, pentru primele escapade la mare și pentru momentele în care părul are nevoie de un reset.

„Soarele, sarea și umiditatea pot afecta sănătatea părului, iar o tunsoare scurtă devine soluția ideală pentru a combina estetica cu îngrijirea: elimini lungimile deteriorate, obții un look proaspăt și câștigi libertate în styling”, declară Cristina Scrisu, stilist Wella Professionals.

De la variante sofisticate la cele effortless, noile tunsori scurte se adaptează ușor oricărei texturi și cer, de cele mai multe ori, o întreținere mult mai simplă decât părul lung.

De la lob la microbob: cele mai cool tunsori scurte ale verii

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Long bob‑ul rămâne vedeta saloanelor — o tunsoare aflată la granița dintre bob și părul lung, suficient de scurtă pentru a fi fresh în zilele caniculare, dar destul de lungă pentru a permite coafuri, bucle lejere și stylinguri variate. „Este acel echilibru ideal între practic și sofisticat, motiv pentru care continuă să fie unul dintre cele mai cerute look‑uri ale sezonului”, punctează stilistul.

La celălalt capăt al spectrului se află microbobul, tunsoarea ultra‑scurtă care atinge linia maxilarului sau se oprește ușor sub pomeți. Evidențiază gâtul, pune în valoare trăsăturile feței și, datorită esteticii sale curate, aduce instant acel aer de eleganță franțuzească. Poate fi adaptat cu breton, cu vârfuri filate sau cu linii mai grafice, în funcție de personalitate și stil, devenind un look modern, rafinat și extrem de versatil.

Între cele două amintite avem bobul stratificat, moale. Această tunsoare este preferată pentru straturile sale interne care elimină volumul mare. Oferă un perimetru curat, permițând în același timp onduleurilor naturale să se miște liber, fiind suficient de scurtă pentru a te ține departe de gât, fără a fi nevoie să le legi. Revista Harper Bazaar desemna această tunsoare ca fiind cea mai elegantă tunsoare a verii 2026

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De la pixie la bixie și până la tunsoarea coreeană

Pentru cele care adoră părul scurt și sunt pregătite pentru o schimbare vizibilă, pixie‑ul rămâne alegerea supremă. Versiunile actuale mizează pe șuvițe mai lungi, straturi fine și texturi ușor dezordonate, creând un look jucăuș și plin de personalitate. Este tunsoarea ideală pentru un refresh radical, dar și pentru un stil practic, care se menține impecabil cu doar câteva produse de styling.

La mijlocul spectrului se află bixie‑ul, hibridul perfect între bob și pixie. Păstrează lejeritatea părului scurt, dar oferă în același timp fluiditate pe lungimi, ceea ce îl face extrem de versatil. Funcționează la fel de bine pe părul drept sau ondulat, iar efectul natural se potrivește de minune cu estetica relaxată a verii.

Iar pentru un look cu influențe asiatice, Korean Leaf Cut — „tunsoarea‑frunză” — aduce un plus de dinamism. Straturile atent construite încadrează fața și creează mișcare, oferind volum chiar și părului foarte fin. În versiunile scurte, este surprinzător de ușor de întreținut și devine rapid un aliat de nădejde în zilele călduroase.

Final touch: tunsorile scurte care dau tonul verii

Tunsorile scurte nu sunt doar o alegere practică, ci și o declarație de stil pentru vara 2026. Fie că alegi un lob sofisticat, un microbob cu aer franțuzesc, un pixie jucăuș, un bixie fluid sau un Korean Leaf Cut plin de dinamism, fiecare dintre ele aduce prospețime, libertate și un plus de personalitate. Alege tunsoarea care te reprezintă, bucură‑te de lejeritatea verii și lasă părul să devină accesoriul tău preferat în sezonul cald.

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