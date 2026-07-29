Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Tunsori scurte trendy care fac vara mai chic și mai fresh

Tunsori scurte trendy care fac vara mai chic și mai fresh

Principalele tendințe în materie de păr scurt pentru vara anului 2026 se concentrează în întregime pe purtabilitate redusă, tunsoare structurată și mișcare naturală și aerisită. Forme care necesită puțină întreținere și croieli hibride care combină stiluri clasice cu look-uri proaspete și îndrăznețe. Stiliștii prioritizează tunsorile care pot supraviețui căldurii verii fără a necesita coafuri complexe sau produse de styling intense.

Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:55 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 17:57
Tunsori scurte trendy care fac vara mai chic și mai fresh | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Când vara își face simțită prezența, simțim automat nevoia de mai multă libertate, prospețime și ușurință în tot ce purtăm — inclusiv în felul în care ne aranjăm părul. Iar în fruntea tendințelor se află tunsorile scurte — lookuri diferite ca formă și personalitate, dar unite de un element esențial: versatilitatea. Astfel de coafuri sunt răspunsul perfect pentru zilele caniculare, pentru primele escapade la mare și pentru momentele în care părul are nevoie de un reset.

„Soarele, sarea și umiditatea pot afecta sănătatea părului, iar o tunsoare scurtă devine soluția ideală pentru a combina estetica cu îngrijirea: elimini lungimile deteriorate, obții un look proaspăt și câștigi libertate în styling”, declară Cristina Scrisu, stilist Wella Professionals.

De la variante sofisticate la cele effortless, noile tunsori scurte se adaptează ușor oricărei texturi și cer, de cele mai multe ori, o întreținere mult mai simplă decât părul lung.

De la lob la microbob: cele mai cool tunsori scurte ale verii

Articolul continuă după reclamă

Long bob‑ul rămâne vedeta saloanelor — o tunsoare aflată la granița dintre bob și părul lung, suficient de scurtă pentru a fi fresh în zilele caniculare, dar destul de lungă pentru a permite coafuri, bucle lejere și stylinguri variate. „Este acel echilibru ideal între practic și sofisticat, motiv pentru care continuă să fie unul dintre cele mai cerute look‑uri ale sezonului”, punctează stilistul.

La celălalt capăt al spectrului se află microbobul, tunsoarea ultra‑scurtă care atinge linia maxilarului sau se oprește ușor sub pomeți. Evidențiază gâtul, pune în valoare trăsăturile feței și, datorită esteticii sale curate, aduce instant acel aer de eleganță franțuzească. Poate fi adaptat cu breton, cu vârfuri filate sau cu linii mai grafice, în funcție de personalitate și stil, devenind un look modern, rafinat și extrem de versatil.

Între cele două amintite avem bobul stratificat, moale. Această tunsoare este preferată pentru straturile sale interne care elimină volumul mare. Oferă un perimetru curat, permițând în același timp onduleurilor naturale să se miște liber, fiind suficient de scurtă pentru a te ține departe de gât, fără a fi nevoie să le legi. Revista Harper Bazaar desemna această tunsoare ca fiind cea mai elegantă tunsoare a verii 2026

CITEȘTE ȘI: Mit sau adevăr: trebuie să te speli cu șampon de două ori? Explicația pe care nu ți‑a spus-o nimeni până acum

De la pixie la bixie și până la tunsoarea coreeană

Pentru cele care adoră părul scurt și sunt pregătite pentru o schimbare vizibilă, pixie‑ul rămâne alegerea supremă. Versiunile actuale mizează pe șuvițe mai lungi, straturi fine și texturi ușor dezordonate, creând un look jucăuș și plin de personalitate. Este tunsoarea ideală pentru un refresh radical, dar și pentru un stil practic, care se menține impecabil cu doar câteva produse de styling.

La mijlocul spectrului se află bixie‑ul, hibridul perfect între bob și pixie. Păstrează lejeritatea părului scurt, dar oferă în același timp fluiditate pe lungimi, ceea ce îl face extrem de versatil. Funcționează la fel de bine pe părul drept sau ondulat, iar efectul natural se potrivește de minune cu estetica relaxată a verii.

Iar pentru un look cu influențe asiatice, Korean Leaf Cut — „tunsoarea‑frunză” — aduce un plus de dinamism. Straturile atent construite încadrează fața și creează mișcare, oferind volum chiar și părului foarte fin. În versiunile scurte, este surprinzător de ușor de întreținut și devine rapid un aliat de nădejde în zilele călduroase.

Final touch: tunsorile scurte care dau tonul verii

Tunsorile scurte nu sunt doar o alegere practică, ci și o declarație de stil pentru vara 2026. Fie că alegi un lob sofisticat, un microbob cu aer franțuzesc, un pixie jucăuș, un bixie fluid sau un Korean Leaf Cut plin de dinamism, fiecare dintre ele aduce prospețime, libertate și un plus de personalitate. Alege tunsoarea care te reprezintă, bucură‑te de lejeritatea verii și lasă părul să devină accesoriul tău preferat în sezonul cald.

CITEȘTE ȘI: Șuvițele gri argintiu pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb

5 culori de lac de unghii must‑have pentru vara 2026...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila
Antena 3 Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari
SpyNews Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
De ce e importantă protecția solară pentru păr pe timp de vară
De ce e importantă protecția solară pentru păr pe timp de vară
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Șuvițele gri argintiu pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb
Șuvițele gri argintiu pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x