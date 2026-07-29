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Nicușor Dan a făcut o dezvăluire rară despre fiica lui. Pasiunea micuței Aheea i-a surprins pe români

Nicușor Dan a făcut dezvăluiri rare despre fiica sa, Aheea. Președintele României a povestit care este marea pasiune a fetiței de 10 ani și cum a ales, alături de Mirabela Grădinaru, numele acesteia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 19:37 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 19:38
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Nicușor Dan a făcut o dezvăluire rară despre fiica lui. Pasiunea micuței Aheea i-a surprins pe români | Hepta
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Nicușor Dan a făcut, de-a lungul timpului, câteva dezvăluiri rare despre viața sa de familie, preferând să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, președintele României a vorbit într-un interviu despre una dintre marile pasiuni ale fiicei sale, Aheea, care, la doar 10 ani, este îndrăgostită de lumea teatrului.

Nicușor Dan a făcut o dezvăluire rară despre fiica lui

Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, formează un cuplu de aproape 20 de ani. Deși nu sunt căsătoriți, cei doi au împreună doi copii: Aheea, în vârstă de 10 ani, și Antim, care are patru ani. De-a lungul anilor, atât președintele, cât și partenera sa au ales să își protejeze familia și să vorbească foarte rar despre viața personală.

Într-un interviu acordat în trecut, Nicușor Dan a povestit că fiica sa urmează cursuri de teatru și că preferințele ei în ceea ce privește rolurile s-au schimbat odată cu trecerea timpului.

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„Fetița mea face teatru și, până acum, tot timpul a vrut să fie Zâna Zânelor, iar de vreo un an vrea să fie personajul negativ, i se pare mai interesant”, a mărturisit Nicușor Dan.

Președintele a făcut apoi o comparație amuzantă între pasiunea fiicei sale și activitatea sa în politică.

„Eu am candidat pentru mai multe funcții publice încercând, cu maximă seriozitate, să rezolvăm problemele oamenilor și aici trebuie să fii, evident, personajul pozitiv.”

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Pasiunea micuței Aheea i-a surprins pe români

Aheea a atras atenția și la puținele apariții publice pe care le-a avut alături de părinții săi. Una dintre acestea a fost la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, unde micuța a fost remarcată pentru eleganța și naturalețea sa. Mulți dintre cei prezenți au observat atitudinea calmă și discretă a fiicei președintelui, iar imaginile au fost intens comentate în mediul online.

În același interviu, Nicușor Dan a dezvăluit și povestea numelui fiicei sale. Inițial, el și partenera sa se gândiseră la un alt nume, însă au renunțat după ce au analizat semnificația acestuia.

„Aheea a fost primul copil, vă dați seama, o schimbare fundamentală în viața noastră, o responsabilitate și o redescoperire a miracolului vieții. Am ajuns la Zaheea, după aceea ni s-a părut că Zaheea e femininul de la Zaheu, personaj biblic nu foarte pozitiv, și atunci a rămas Aheea”, a explicat președintele.

Chiar dacă programul său este extrem de încărcat, Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri că încearcă să petreacă timp de calitate alături de familie ori de câte ori are ocazia. Pentru el, momentele petrecute alături de Aheea și Antim reprezintă o prioritate, în ciuda responsabilităților pe care le presupune funcția de președinte al României.

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