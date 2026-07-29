Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 29 iulie 2026. Nea Marin a dat vedetelor o trezire bruscă și dureroasă! Ce a urmat

În ediția 6 din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, Nea Marin a dat vedetelor o trezire bruscă și dureroasă!

Nu mai este o noutate faptul că Nea Marin este extrem de disciplinat și matinal, însă nu același lucru se poate spune și despre vedetele invitate în această săptămână. Pregătit de acțiunea, gazda show-ului a dat tuturor o trezire bruscă și extrem de dureroasă. Descoperă în rândurile de mai jos cum și-au început ziua Rikito Watanabe, Sonny Medini, Andrei Ștefănescu și alte vedete, în ediția din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Nea Marin a dat trezirea vedetelor, în ediția din 29 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Ce a urmat

După ce s-a întrecut în cadrul unor misiuni dificile pe plaja din Vama Veche și în Bulgaria, după ce au fost la o fermă de melci și la un complex cu mistreți, iată că ultima zi din aventura avută de Iulia Albu, Selina, Victor Slav și Marian Capet a început în forță, în Venus.

Extrem de energic, așa cum și-a obișnuit deja publicului, Nea Marin a bătut prima oară la ușa lui Rikito Watanabe.

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„Ăștia sunt blugii pe care i-ai primit ieri? Îți vin bine, dar aici nu îți vin bine”, a zis Nea Marin, dându-i simpaticului japonez o nuia în zona posteriorului.

Așa cum era de așteptat, Rikito Watanabe a țipat de durere și cu siguranță nu va uita prea curând înviorarea dureroasă de care a avut parte. Deși este obișnuit cu un asemenea „tratament”, japonezul este luat prin surprindere de fiecare dată.

Apoi, următoarea „victimă” a lui Nea Marin a fost Sonny Medini, care și-a primit și el porția de nuiele și de înviorare.

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„Eu stăteam liniștit că nu vine în dimineața asta”, a zis acesta, care a recunoscut faptul că nu se aștepta să aibă parte de o asemenea vizită.

A urmat apoi Andrei Ștefănescu, dar și Liviu Vârciu, care a primit o palmă.

„I-am dat ca să se trezească”, a zis Nea Marin, care apoi și-a continuat înviorarea cu Marian Capet.

Rând pe rând, vedetele și-au părăsit camerele de hotel și s-au întâlnit cu Nea Marin la masă, ca să afle ce misiuni îi mai așteaptă.

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