După ani întregi de procese, acuzații și tensiuni care au ținut prima pagină a publicațiilor internaționale, Angelina Jolie și Brad Pitt au ajuns, în sfârșit, la o înțelegere.

Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la un acord după ani de procese! Decizia luată în interesul familiei | hepta.ro

Cei doi foști soți au pus capăt disputei juridice privind podgoria Château Miraval din Franța, proprietate pe care au cumpărat-o împreună în perioada în care formau unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood.

Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la un acord după ani de procese!

Anunțul a fost făcut printr-o declarație comună a reprezentanților celor două vedete, care au precizat că au ales să rezolve conflictul în afara instanței. „Am ajuns la o înțelegere în afara tribunalului, în interesul familiei noastre, și nu vom face alte comentarii”, au transmis aceștia.

Acordul pune capăt atât procesului intentat de Brad Pitt, cât și acțiunii formulate ulterior de Angelina Jolie. Totuși, nu toate disputele legate de această afacere par să fi fost închise. Litigiul lui Pitt cu Stoli Group, compania asociată omului de afaceri rus Yuri Shefler, ar fi în continuare în desfășurare.

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De la proprietate de familie la motiv de proces

Brad Pitt și Angelina Jolie au cumpărat o participație majoritară la Château Miraval în 2008. Domeniul viticol din sudul Franței a devenit un loc special pentru cei doi, care s-au căsătorit acolo în 2014, la șase ani după achiziție, arată BBC.com.

Conflictul a izbucnit după ce Angelina Jolie și-a vândut participația la podgorie unei companii din Luxemburg, controlate de omul de afaceri rus Yuri Shefler. Pitt a susținut că fosta sa soție a făcut tranzacția fără acordul lui, încălcând o înțelegere potrivit căreia niciunul dintre ei nu putea să-și vândă partea fără permisiunea celuilalt. Actorul a acuzat-o că a urmărit să-i facă rău prin această decizie.

Jolie a răspuns printr-un proces în care a formulat acuzații grave la adresa fostului soț. Ea a susținut că, în timpul unui zbor cu avionul privat, în 2016, Pitt ar fi agresat-o fizic și verbal și ar fi avut un comportament violent față de doi dintre copiii lor. Potrivit acuzațiilor din dosar, actorul ar fi apucat-o de cap și ar fi turnat alcool peste membrii familiei. Brad Pitt a negat acuzațiile și nu a fost pus sub acuzare în urma anchetei poliției.

Un divorț care a durat opt ani

Despărțirea celor doi a fost anunțată în 2016, iar divorțul a fost finalizat abia la sfârșitul anului trecut, după o luptă juridică de aproximativ opt ani. Între timp, relația dintre foștii parteneri a rămas tensionată, iar disputa privind podgoria a devenit unul dintre cele mai complicate capitole ale separării lor.

Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Patru dintre aceștia și-au schimbat legal numele de familie, renunțând la numele Pitt, potrivit informațiilor apărute în presa americană.

Cei doi au fost considerați, ani la rând, unul dintre cele mai influente cupluri de la Hollywood. S-au cunoscut în 2005, pe platourile filmului „Mr. & Mrs. Smith”, iar relația lor a devenit rapid subiectul preferat al tabloidelor. Acum, după divorț și ani de dispute, au reușit să închidă cel puțin unul dintre cele mai controversate capitole ale poveștii lor.