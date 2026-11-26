Un nou schimb de replici între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Cei doi foști soți au publicat mesaje pe rețelele sociale, în contextul neînțelegerilor legate de copii.

După ce afaceristul a readus în atenție o declarație făcută de artistă în urmă cu șase ani, Claudia Pătrășcanu a reacționat printr-o serie de postări în care a lansat acuzații grave și a vorbit despre suferința pe care susține că o trăiește de mai bine de cinci luni.

Gabi Bădălău, mesaj public pentru Claudia Pătrășcanu

Gabi Bădălău a distribuit pe Instagram o înregistrare mai veche, în care Claudia Pătrășcanu vorbea despre posibilitatea ca fiii lor să aleagă, la un moment dat, să locuiască alături de tatăl lor. Afaceristul susține că fosta lui soție nu ar mai respecta ceea ce declara în urmă cu șase ani.

„Ce declara Claudia acum șase ani?

Că atunci când copiii vor avea 10 și 12 ani, dacă își vor dori să locuiască la tatăl lor, le va respecta dorința, fără scandal și fără procese. Au trecut șase ani. Am ajuns exact în acel moment, iar astăzi face contrariul.

Nu trebuie să o contrazic eu. Se contrazice singură”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

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Claudia Pătrășcanu, reacție amplă după declarațiile fostului soț

La scurt timp, Claudia Pătrășcanu a publicat mai multe mesaje pe Instagram, în care a explicat ce a vrut să spună în urmă cu șase ani și de ce consideră că situația actuală este diferită.

Artista susține că dorința copilului trebuie să fie exprimată liber, fără influențe din partea părinților: „În urmă cu șase ani, când copiii mei aveau doar doi și patru ani, duceam aceeași luptă pentru a-i păstra lângă mine. Și atunci am fost nevoită să mă apăr în fața unor acuzații mincinoase și pentru care familia Bădălău au făcut N intervenții. Din 2019 se țin de viața mea și nu-mi dau liniște și pace. N procese deschise, dar pe care le-am câștigat cu dreptate. În acea perioadă am declarat public că, atunci când copiii mei vor crește și își vor dori să locuiască alături de tatăl lor, le voi respecta decizia, dar să fie a lor și nu a manipulării din partea unui părinte disperat de a scăpa de pensia alimentară și a călca pe cadavre, să distrugă tot universul copiilor. Vorbeam despre libertatea de alegere a copiilor mei, nu despre influențarea lor! Copilul meu are doar nouă ani și jumătate. Îl cunosc, l-am crescut și niciodată nu mi-a spus personal că își dorește să locuiască la tatăl său. Copilul meu a spus că vrea să vină acasă, l-am auzit atât eu, cât și fratele lui acum 4 săptămâni. Înregistrările și mesajele unde tatăl scrie în locul copilului sunt doar ale abuzatorului disperat”, a scris Claudia Pătrășcanu.

Artista a continuat cu o serie de acuzații referitoare la situația unuia dintre fiii săi, despre care susține că ar fi separat de ea și de fratele lui de mai bine de cinci luni: „De peste cinci luni, este îndepărtat de mamă, de frate, de școală, de colegi și de întreaga viață pe care a cunoscut-o. Nu i se permite să petreacă timp firesc cu mine și nici măcar singur cu propriul frate. Cum vă explicați că nici la ziua fratelui nu l-a adus?! Tocmai să nu care cumva să își revadă fratele, mama, colegii de școală și să resimtă iar bucuria de ACASĂ.

De ce ți-e frică, ALIENATORULE? De ce nu ai adus copilul la ziua fratelui său?

Dacă te simți bazat pe sentimentele și dorința copilului pe care îl ții ostatic de 5 luni, de ce nu îl lași lângă mama lui, fratele lui? Cum putem vorbi despre o alegere liberă, în aceste condiții? Cum putem exclude influențarea unui copil audiat în instanță după luni întregi de separare de mamă, fără o evaluare psihologică independentă care să clarifice această situație?”, a continuat artista.

Claudia Pătrășcanu a revenit asupra declarațiilor sale mai vechi, insistând că ar fi respectat o eventuală decizie a fiului său dacă aceasta ar fi fost luată, în opinia ei, în deplină libertate: „Dacă băiatul meu ar fi avut astăzi 14 sau 15 ani și mi-ar fi spus, liber și neinfluențat, că își dorește această schimbare, i-aș fi respectat decizia.

Dar ceea ce se întâmplă astăzi dovedește manipulare, abuz emoțional și înstrăinare părintească severă. Să nu lași un copil să se apropie de mama lui, de fratele lui, de colegi, de prieteni… să ajungi să te bucuri pentru ceea ce îi creezi copilului în tot acest timp, nu doar că este inuman, ci este strigător la Cer. Acolo unde tu și familia ta întreagă abuzatoare ar trebui să ridicați ochii!”, a transmis Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu invocă două hotărâri judecătorești

În mesajele publicate, artista a făcut referire și la două hotărâri judecătorești despre care susține că nu ar fi fost respectate: „Și mai există o întrebare care ar trebui să ne preocupe pe toți: ce se întâmplă într-un stat de drept atunci când un părinte nu respectă DOUĂ HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI, iar ulterior invocă în favoarea sa chiar situația creată prin nerespectarea acestora?

Ce precedent s-ar crea dacă părinții ar considera că pot ignora hotărârile judecătorești, pot separa frații și pot îndepărta un copil de celălalt părinte, fără să existe consecințe? Ce autoritate ar mai avea hotărârile judecătorești dacă fiecare ar decide după bunul plac când și dacă să le respecte?”

Artista și-a continuat mesajul, subliniind că are încredere în justiție: „AM ÎNCREDERE ÎN JUSTIȚIE ȘI ÎN PUTEREA LEGII. CONSIDER CĂ RESPECTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI ESTE O OBLIGAȚIE PENTRU FIECARE DINTRE NOI, INDIFERENT DE NUME, STATUT SAU POZIȚIE SOCIALĂ.”

Claudia Pătrășcanu, despre suferința pe care susține că o trăiește: „Mi-e dor de lucrurile simple”

Într-una dintre cele mai emoționante postări, cântăreața a vorbit despre dorul de fiul său și despre momentele pe care și-ar dori să le petreacă din nou alături de el: „Este inuman ceea ce trăiesc ca mamă de peste cinci luni. Trăiesc unele dintre cele mai cumplite zile ale vieții mele, așteptând cu sufletul la gură momentul în care îmi voi putea strânge din nou copilul în brațe, îl voi putea adormi lângă mine, îl voi putea trezi dimineața și conduce la școală. Mi-e dor de lucrurile simple, firești, pe care orice mamă le trăiește alături de copiii săi. Nu cer nimic mai mult decât dreptul de a fi mamă pentru amândoi, de a-i vedea crescând împreună, de a le oferi iubire, liniște și siguranță.”

Claudia Pătrășcanu a continuat cu un mesaj în care a vorbit despre importanța păstrării legăturilor dintre membrii familiei: „Cum poate un părinte să pretindă că îi oferă copilului său educație, siguranță și un viitor frumos, când, de peste cinci luni, îl privează de școală, îl ține departe de mamă, de frate și de mediul în care a crescut? Cum poți pretinde că acționezi în interesul copilului, când îl privezi de momente unice și irepetabile ale copilăriei sale? Un părinte care își iubește cu adevărat copilul îi construiește viitorul, nu îi șterge trecutul. Îi protejează legăturile afective, nu le distruge. Îl învață să iubească, nu să respingă.”

Mesajele religioase publicate de Claudia Pătrășcanu

În încheierea seriei de postări, Claudia Pătrășcanu a făcut mai multe referiri la credință, la legătura dintre frați și la responsabilitatea părinților față de copii: „Despre cei care seamănă dezbinare între frați

Pildele lui Solomon 6:16-19

Printre lucrurile pe care Dumnezeu le urăște, Scriptura enumeră:

Limba mincinoasă.

Inima care urzește planuri nelegiuite.

Martorul mincinos.

Pe cel care seamănă vrajbă între frați.

În fața lui Dumnezeu nu contează averea, numele sau puterea unui om, ci faptele sale.”

Artista a publicat și alte pasaje biblice, însoțite de explicații legate de situația prin care spune că trece: „Despre frumusețea de a trăi frații împreună – Psalmul 132:1

«Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!»

Rahila își plânge copiii – Ieremia 31:15-17

Rahila își plânge copiii și refuză să fie mângâiată pentru că aceștia nu mai sunt lângă ea.

Dar Dumnezeu îi vorbește despre speranță, îi spune să-și oprească lacrimile și îi făgăduiește întoarcerea copiilor în ținutul lor.

Este un pasaj despre durerea despărțirii, dar și despre nădejdea regăsirii.”

Într-un alt mesaj, Claudia Pătrășcanu a transmis: „Dumnezeu ne-a încredințat copiii pentru a-i ocroti, nu pentru a-i dezbina.

Legătura dintre o mamă și copilul ei, asemenea iubirii dintre doi frați, trebuie ocrotită, nu distrusă. Câtă responsabilitate poartă pe conștiință omul care contribuie la destrămarea acestor legături și la pierderea unor ani din copilăria lor?

Puteți să dormiți bine pe pernă?

Este POSTUL SFÂNTULUI CRĂCIUN! OCHII SPRE CER!!!”

Seria postărilor s-a încheiat cu un nou apel al artistei: „Treziți-vă sufletele și conștiințele cât încă mai este timp să îndreptați răul făcut! Copilăria nu se mai întoarce, iar înaintea lui Dumnezeu fiecare va răspunde pentru faptele sale. «Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale.» (Matei 16:27)

AMIN!”

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