Sebastian de la Mireasa, sezonul 13, a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Amalia. Ce spune despre motivele despărțirii și zvonurile de infidelitate?

Sebastian și Amalia, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 13, au ajuns la divorț la doar patru luni de la căsătoria civilă. După ce Amalia a confirmat despărțirea, Sebastian a făcut primele declarații despre motivele care au dus la separare. Tânărul a vorbit și despre zvonurile potrivit cărora ar fi fost înșelat de fosta soție.

Ce spune Sebastian despre divorțul de Amalia

Până acum, Sebastian nu a vorbit public despre separare. Contactat de reporterii Spynews.ro, fostul concurent de la Mireasa a acceptat să ofere primele declarații despre despărțire.

Acesta a explicat că decizia de a divorța nu a fost luată pe moment. În timp, între el și Amalia s-au adunat mai multe probleme și neînțelegeri. Cei doi au ajuns să își dorească lucruri diferite și au înțeles că nu mai pot continua relația în același mod.

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Sebastian a precizat că preferă să nu intre în detalii despre motivele care au dus la divorț. Consideră că anumite aspecte din viața lor personală ar trebui să rămână private, chiar dacă au devenit cunoscuți în urma participării la emisiune.

„În primul rând, separarea nu a fost o decizie luată peste noapte. Au existat mai multe lucruri care s-au acumulat în timp, momente dificile, neînțelegeri și probleme pe care, din păcate, nu am reușit să le depășim împreună. Cred că, la un moment dat, am ajuns să privim lucrurile diferit și să ne dorim lucruri diferite de la relația noastră. Nu aș vrea să intru în foarte multe detalii despre motivele care au dus la această decizie, pentru că sunt lucruri care țin de viața noastră personală și cred că anumite limite trebuie păstrate, indiferent de situație”, a declarat Sebastian, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

A fost înșelat Sebastian de Amalia?

După ce s-a aflat despre divorț, în mediul online au apărut speculații potrivit cărora Amalia l-ar fi înșelat pe Sebastian în timpul celor patru luni de căsnicie. Fostul concurent de la Mireasa a fost întrebat și despre aceste zvonuri, însă a preferat să nu facă acuzații la adresa fostei soții.

Sebastian a spus că nu vrea să alimenteze discuțiile apărute în spațiul public și nici să transforme divorțul într-un schimb de replici. Deși a lăsat să se înțeleagă că știe ce s-a întâmplat în relația lor, nu a oferit detalii despre presupusa infidelitate.

„Cât despre informațiile apărute în presă privind infidelitatea, prefer să nu alimentez speculațiile și nici să transform această situație într-un schimb de acuzații publice. Sunt lucruri pe care le cunosc și le-am trăit, dar nu simt nevoia să le expun în spațiul public. Nu vreau să denigrez pe nimeni și nici să mă victimizez. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie. Pentru mine, cel mai important acum este să merg mai departe cu liniște și să păstrez respectul pentru ceea ce a fost”, a mai spus fostul concurent.

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