Temperaturile scad, iar odată cu venirea iernii, românii se pregătesc pentru facturi mai mari la gaze și electricitate.

Cum să plătești mai puțin la energie în sezonul rece! 15 trucuri care te ajută să economisești iarna aceasta | Shutterstock

Încălzirea locuinței, folosirea electrocasnicelor și uscarea hainelor în interior pot crește semnificativ consumul, mai ales în lunile în care temperaturile ajung sub zero grade. Există însă câteva metode simple prin care gospodăriile pot reduce cheltuielile fără să renunțe la confortul din casă.

Cum să plătești mai puțin la energie în sezonul rece!

Investițiile în panouri fotovoltaice, pompe de căldură sau sisteme moderne de încălzire pot aduce economii pe termen lung, însă presupun costuri inițiale considerabile. Până atunci, există trucuri care pot fi aplicate imediat și care ajută la reducerea consumului.

1. Verifică dacă ai cel mai avantajos contract la energie

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Un prim pas este să verifici oferta furnizorului tău și să compari prețurile cu cele ale altor companii. Diferențele dintre tarife, abonamente și condițiile contractuale pot influența valoarea facturii. Platforma online a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) permite compararea ofertelor disponibile.

Înainte de a schimba furnizorul, verifică eventualele condiții contractuale, perioada de valabilitate a ofertei și dacă există costuri suplimentare.

2. Evită folosirea excesivă a uscătorului de rufe

Uscătorul de rufe este unul dintre electrocasnicele care pot consuma multă energie. Dacă vremea permite, întinde hainele afară, chiar și în zilele reci, atunci când există vânt și condiții favorabile uscării.

În locuință, poți folosi un suport de uscare amplasat într-o cameră bine aerisită. Un dezumidificator poate ajuta la eliminarea umezelii și la uscarea mai rapidă a hainelor, reducând totodată riscul apariției mucegaiului.

3. Fă dușuri mai scurte

Reducerea timpului petrecut sub duș poate însemna economii atât la apă, cât și la energia folosită pentru încălzirea acesteia. Dacă ai boiler electric, consumul poate fi influențat considerabil de cantitatea de apă caldă utilizată.

Un cap de duș economic poate reduce debitul de apă fără să afecteze prea mult confortul. Încearcă să limitezi dușurile la aproximativ patru-cinci minute și evită să lași apa să curgă inutil.

4. Reglează temperatura din locuință

Nu este nevoie să încălzești toate camerele la aceeași temperatură. În încăperile în care petreci mai mult timp, poți menține o temperatură confortabilă, iar în dormitoare sau camerele folosite rar, poți reduce încălzirea.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă, în general, o temperatură interioară de cel puțin 18°C pentru adulții sănătoși. Persoanele vulnerabile, vârstnicii și copiii pot avea nevoie de temperaturi mai ridicate.

Reducerea temperaturii cu un singur grad poate contribui la diminuarea consumului de energie pentru încălzire.

5. Reglează centrala termică

Dacă ai o centrală termică modernă, verifică temperatura apei care circulă prin calorifere. La centralele în condensare, o temperatură mai redusă a agentului termic poate favoriza funcționarea eficientă, în special atunci când locuința este bine izolată și caloriferele sunt dimensionate corespunzător.

Pentru multe sisteme, setările de aproximativ 55-60°C pot fi un punct de pornire, însă temperatura potrivită depinde de instalație, vreme și confortul din locuință. Respectă recomandările producătorului și nu modifica setările de siguranță ale centralei.

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6. Aerisește caloriferele și nu bloca sursele de căldură

Dacă un calorifer se încălzește neuniform sau rămâne rece în partea de sus, este posibil să aibă aer în instalație. Aerisirea poate îmbunătăți circulația agentului termic, însă trebuie făcută corect.

Nu acoperi caloriferele cu haine și nu amplasa mobilier voluminos în fața lor. Perdelele lungi sau canapelele care blochează căldura pot împiedica distribuirea eficientă a acesteia în cameră.

7. Scoate electrocasnicele din standby

Televizoarele, consolele, calculatoarele, încărcătoarele și alte dispozitive pot consuma energie chiar și atunci când nu sunt utilizate.

Oprește aparatele complet atunci când nu ai nevoie de ele. Prizele cu întrerupător pot fi utile pentru a opri simultan mai multe dispozitive, fără să fie nevoie să scoți fiecare cablu în parte.

8. Izolează boilerul pentru apă caldă

Dacă ai un boiler electric, verifică dacă acesta este bine izolat și dacă pierde căldură. Un boiler mai vechi sau slab izolat poate consuma mai mult pentru a menține apa la temperatura setată.

O izolație suplimentară, realizată cu materiale potrivite și respectând instrucțiunile producătorului, poate reduce pierderile de căldură. Nu acoperi elementele electrice, termostatul sau zonele care trebuie să rămână accesibile.

9. Folosește mașina de spălat vase doar când este plină

Mașina de spălat vase consumă apă și energie la fiecare ciclu. Evită să o pornești pentru câteva farfurii și folosește programele eco atunci când sunt potrivite.

Același principiu se aplică și mașinii de spălat rufe: încărcările eficiente și programele la temperaturi mai scăzute pot reduce consumul.

10. Elimină curenții de aer din locuință

Aerul rece poate pătrunde prin spațiile din jurul ferestrelor, ușilor, țevilor sau prin zonele insuficient izolate. Verifică garniturile și folosește benzi de etanșare pentru ferestre și uși.

Un prosop rulat poate fi o soluție temporară pentru spațiul de sub ușă. Pentru ferestrele vechi, foliile izolatoare pot reduce pierderile de căldură. Nu bloca însă gurile de ventilare și nu compromite aerisirea necesară, mai ales în locuințele cu aparate pe gaz.

11. Stinge luminile când nu ai nevoie de ele

Un gest simplu, dar care contează: stinge lumina când părăsești o cameră. Înlocuiește becurile vechi cu LED-uri, care consumă mai puțină energie și au o durată de viață mai mare.

În timpul zilei, profită de lumina naturală și deschide draperiile, mai ales pe partea însorită a locuinței.

12. Folosește o cameră termică pentru a identifica pierderile de căldură

O cameră termică poate arăta zonele prin care locuința pierde căldură, precum ferestrele, pereții exteriori, acoperișul sau spațiile din jurul ușilor.

Astfel, poți identifica mai ușor locurile care au nevoie de izolație și poți prioritiza reparațiile. Unele servicii de audit energetic sau verificare termografică pot fi disponibile contra cost.

13. Încălzește-te pe tine, nu doar locuința

Dacă temperatura din casă este mai scăzută, hainele groase, șosetele călduroase, papucii de casă și păturile pot contribui la confort fără să fie nevoie să crești imediat temperatura centralei.

Un pulover în plus poate face diferența, mai ales atunci când stai pe canapea sau lucrezi la birou. Totuși, nu sacrifica sănătatea pentru economii: dacă locuința este prea rece, încălzirea trebuie folosită, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate.

14. Verifică izolația podului și a acoperișului

O locuință cu izolație slabă poate pierde o cantitate importantă de căldură prin acoperiș. Dacă ai casă, verifică izolația podului, eventualele infiltrații și zonele în care materialele izolatoare s-au deteriorat.

O izolație corespunzătoare a podului, a pereților și a planșeului poate reduce necesarul de încălzire și poate aduce economii pe termen lung.

15. Verifică dacă poți primi ajutor pentru plata încălzirii

Românii cu venituri reduse pot beneficia, în anumite condiții, de ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimente pentru energie. Aceste forme de sprijin se acordă în funcție de venituri, tipul locuinței și sistemul de încălzire utilizat.

Cei care se confruntă cu dificultăți în plata facturilor ar trebui să se intereseze la primăria localității despre documentele necesare, criteriile de eligibilitate și termenele de depunere a cererilor.

În sezonul rece, câteva schimbări simple în rutina zilnică, alături de verificarea instalațiilor și îmbunătățirea izolației, pot ajuta gospodăriile să reducă risipa și să țină sub control cheltuielile cu energia.