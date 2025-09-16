Când va naște Roxana Nemeș. Ce imagine înduioșătoare cu burtica de gravidă a publicat în mediul online

Roxana Nemeș este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată. Vedeta nu mai are mult și își va strânge în brațe micuții. Iată când urmează să nască.

Roxana Nemeș este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată | Instagram

În luna mai, Roxana Nemeș a luat pe toată lumea prin surprindere cu o veste neașteptată. Vedeta anunța că este însărcinată pentru prima oară. Prietenii virtuali au fost uluiți când au aflat că aceasta va avea gemeni.

Deși este o prezență discretă și preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, aceasta nu și-a putut ascunde burtica de gravidă prea mult timp. Mai mult, Roxana Nemeș a publicat în mediul online, ori de câte ori a avut ocazia, fotografii din timpul sarcinii.

Un lucru este cert, vedeta s-a bucurat de fiecare moment din noua etapă pe care o trăiește. De altfel, artista așteaptă cu nerăbdare să își strângă în brațe fetița și băiețelul.

Când va naște Roxana Nemeș. Vedeta urmează să își mărească familia în curând

Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Roxana Nemeș nu a uitat să își anunțe fanii că urmează să nască în septembrie. Se pare că vedeta se află în ultima lună de sarcină, însă nu știe ziua în care gemenii săi vor alege să vină pe lume.

„Bun venit septembrie! 🤰Luna în care se vor naște copiii noștri. 🥹 Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptăm cu atâtea emoții și cu atâta dragoste!🩵🩷”, a scris artista în dreptul unei postări cu burtica de gravidă.

Postarea Roxanei Nemeș a generat mai bine de 9 mii de like-uri și o mulțime de mesaj din partea prietenilor virtuali.

„Naștere ușoară! Abia așteptăm să vedem micile minuni!”, „Naștere ușoară! Pregătește valiza pentru weekend!”, „Efectiv strălucești de când ești însărcinată! Naștere ușoară!” sau „Să treceți cu bine toți trei!! Să vina pe lume sănătoși și tu recuperare ușoară!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Roxana Nemeș, ședință foto emoționantă cu burtica de gravidă chiar înainte să nască

Chiar înainte să își aducă pe lume gemenii, Roxana Nemeș a decis să facă o ședință foto cu burtica de gravidă care să-i amintească de acest moment important din viața ei.

Vedeta a îmbrăcat o rochie lungă și mulată care i-a scos în evidență trăsăturile feței, dar și sarcina avansată. Prin intermediul fotografiilor, aceasta a dezvăluit că așteaptă cu mari emoții momentul în care își va strânge în brațe fetița și băiețelul.

„De 9 luni… niciodată singură! 🤰Iubiții mei bebeluși mă vor face în curând, mămică!”, a mai adăugat ea în dreptul pozelor de la ședința foto.

Mesajele de încurajare și felicitările nu au întârziat să își facă apariția. Roxana Nemeș este susținută de un public uriaș în acest pas important al vieții sale.