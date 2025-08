Roxana Nemeș, primele imagini cu bebelușii săi. Fotografiile înduioșătoare i-au topit pe fani: „Două suflete care cresc zi de zi”

Roxana Nemeș a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu cei doi bebeluși ai săi.

Roxana Nemeș și Călin Hagima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. În anul 2021, cei doi au devenit soț și soție. Deși relația lor a trecut prin multe provocări, cei doi nu s-au dat bătuți și se mândresc azi cu o căsnicie puternică.

Vedeta radiază de fericire în așteptarea bebelușilor pe care urmează să îi aducă pe lume. După mulți ani de încercări, Roxana Nemeș a reușit să rămână însărcinată, iar, în luna octombrie, urmează să devină mamă pentru prima dată, potrivit Spynews.

Roxana Nemeș va aduce pe lume gemeni, iar recent a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram primele imagini cu bebelușii din burtică.

Citește și: Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor ei. Imagini superbe cu locul în care îi va primi pe bebeluși

Articolul continuă după reclamă

Roxanei Nemeș, primele imagini cu gemenii ei: „Ne-ați topit inimile”

Roxana Nemeș este activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu lucrurile care se întâmpălă în viața ei. Recent, artista a împărtășit unul dintre cele mai sensibile momente din viața ei: primele imagini cu bebelușii săi, surprinse în burtică.

Roxana Nemeș a postat fotografii 5D ale gemenilor, imagini care au fost însoțite de un mesaj emoționant.

„Chiar dacă nu v-am ținut încă în brațe, deja ne-ați topit inimile. Două inimi mici, două suflete care cresc zi de zi cu noi. Vă așteptăm cu emoție, curiozitate și o dragoste mai mare decât ne-am imaginat vreodată. Cine crede că seamănă cu mama? Pe cât de interesante mi se par pozele 5D, pe atât de minunate sunt!”, a fost mesajul transmis de Roxana Nemeș în descrierea fotografiilor postate pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roxana Nemeș a trecut prin multe momente dificile ca să devină mamă. A descoperit că are endometrioză, iar mai apoi au urmate multe proceduri de fertilizare in vitro.

Roxana Nemeș și Călin Hagima au fost despărțiți un an

Deși au avut momente în care relația lor a fost pusă la încercare, Roxana Nemeș și Călin Hagima nu s-au dat bătuți și trăiesc, în prezent, o frumoasă poveste de dragoste. Cu ceva timp în urmă, artista a mărturisit că timp de un an a stat despărțită de soțul ei.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare (...) Fiind doi berbeci dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine (...) În anul acesta m-am gândit zi de zi la el”, mărturisea Roxana Nemeș în podcastul lui Jorge, potrivit Spynews.

Citește și: Roxana Nemeș a făcut 4 fertilizări in vitro ca să rămână însărcinată. Mărturii cu ochii în lacrimi despre lupta cu infertilitatea