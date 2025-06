Roxana Nemeș a făcut 4 fertilizări in vitro ca să rămână însărcinată. Mărturii cu ochii în lacrimi despre lupta cu infertilitatea

Roxana Nemeș a vorbit cu ochii în lacrimi despre eforturile pe care le-a făcut pentru a rămâne însărcinată.

Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, trăiesc o perioadă unică de când au aflat că vor deveni părinți. Cei doi și-au dorit un copil, iar, după ani întregi de eforturi și tratamente, visul lor a devenit mai mult decât realitate, fiind binecuvântați cu gemeni, fată și băiat. Vedeta a vorbit cu lacrimi în ochi despre lupta grea pe care a dus-o pentru a rămâne însărcinată.

Roxana Nemeș, dezvăluiri despre eforturile pe care le-a depus pentru a rămâne însărcinată

Roxana Nemeș a povestit că, în urmă cu cinci ani, ea și soțul său au decis că își doresc un copil. Au încercat pe cale naturală pentru un an, iar mai apoi au mers la medic. Cântăreața a aflat că suferă de endometrioză, o afecțiune care reduce semnificativ șansele de a concepe.

Cu o ambiție impresionantă, Roxana Nemeș a trecut prin patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări artificiale, potrivit Spynews și Libertatea

Vedeta a mărturisit că își pierduse deja speranța până acum un an, când a decis să ia o pauză și să se concentreze mai mult pe starea sa de bine.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an, când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a spus Roxana Nemeș, într-un videoclip postat pe canalul ei de YouTube, potrivit surselor citate mai sus.

Roxana Nemeș a aflat că avea o imunitate puternică, iar corpul ei respingea sarcina

În urma analizelor amănunțite, medicii au descoperit că Roxana Nemeș avea o imunitate foarte puternică, motiv pentru care organismul ei respingea sarcina. Apoi, au urmat teste pentru intoleranțe alimentare, în urma cărora a aflat că are intoleranță genetică la lactoză și a fost nevoită să renunțe complet la brânzeturi, mai notează sursele citate mai sus.

Astăzi, Roxana Nemeș este însărcinată cu gemeni și fericită, iar fiecare zi este un nou motiv de recunoștință.

