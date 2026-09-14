O cunoscută cântăreață de muzică de petrecere susține că a trecut prin momente tensionate la finalul unui eveniment la care fusese invitată să cânte.

Cântăreață de muzică de petrecere, amenințată după un eveniment. Susține că i s-au oferit bani pentru a nu merge la Poliție | Instagram

Raluca Drăgoi povestește că atât ea, cât și membrii formației sale ar fi fost ținta unor injurii și amenințări. Artista spune că situația ar fi putut degenera dacă agenții de pază nu ar fi intervenit.

În declarații exclusive pentru Știrile Antena Stars, Raluca Drăgoi a povestit ce s-ar fi întâmplat după ce și-a încheiat programul artistic. Cântăreața susține că și-a respectat înțelegerea pe care o avea pentru eveniment, însă, în momentul în care urma să plece, lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată.

Raluca Drăgoi susține că a fost amenințată după un eveniment

Artista spune că ar fi fost agresată verbal, iar injuriile ar fi vizat inclusiv copiii săi. Raluca Drăgoi a devenit recent mamă pentru a doua oară, fetița ei având, potrivit declarațiilor sale, doar o lună. Mai mult, cântăreața susține că nici membrii formației sale nu ar fi scăpat de incidente. Instrumentele le-ar fi fost lovite, iar unul dintre colegii ei ar fi fost prins cu ușa:

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„După ce mi-am terminat programul muzical pe care l-am dus la bun sfârșit, în primul rând am fost și eu agresată verbal, dar colegilor mei li s-au adresat injurii la adresa copiilor mei. Fetița mea abia s-a născut, cea de-a doua fetiță, are o lună. Instrumentele ne-au fost lovite, iar un coleg din trupa mea, din formația mea, a fost strâns cu ușa de către tatăl acestui individ care a fost naș la acea petrecere”, a declarat Raluca Drăgoi, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Potrivit artistei, intervenția agenților de pază ai localului ar fi împiedicat situația să devină și mai gravă: “Vreau să mai adaug și să spun că, dacă nu interveneau bodyguarzii, gărzile de corp de acolo, de la restaurantul respectiv, lucrurile sigur ar fi degenerat într-o tragedie”, a mai spus cântăreața, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Raluca Drăgoi spune că i s-ar fi oferit bani pentru a renunța

Cântăreața susține că intenționează să meargă mai departe și să depună plângere penală. Mai mult, Raluca Drăgoi afirmă că, după incident, ar fi existat o încercare de împăcare și că i s-ar fi oferit bani pentru a nu continua demersurile.

Artista spune că a refuzat categoric oferta și că va lăsa autoritățile să stabilească exact ce s-a întâmplat:

„O să depun o plângere penală, o să las legea și Poliția să își facă datoria. Da, e adevărat că au venit cu bani la noi ca să ne împăcăm și să nu merg mai departe, dar voi merge mai departe, să las organele competente să-și facă datoria. (…) Copiii mei nu sunt de vânzare, pentru că am fost înjurată foarte rău la adresa copiilor mei. De aceea spun că am refuzat categoric banii. Demnitatea și siguranța mea, a familiei mele și a echipei mele nu au preț”, a declarat Raluca Drăgoi, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Raluca Drăgoi spune că este pentru prima dată când trece printr-o asemenea situație în toți anii în care a cântat la evenimente și insistă că programul artistic fusese încheiat: „Mi-am încheiat programul. N-am înțeles, nu mi s-a întâmplat niciodată. Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva în atâția ani de experiență muzicală”, a spus artista.

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Cântăreața a precizat că urmează să discute și cu avocații săi și că se așteaptă ca autoritățile să cerceteze incidentul: „Va fi o anchetă penală în desfășurare, probabil. O să vorbesc și cu avocații mei”, a mai declarat Raluca Drăgoi pentru Știrile Antena Stars.