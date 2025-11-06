Vlad Gherman a slăbit considerabil, iar acum abdomenul lui atrage toate privirile. Cum a ajuns să aibă o postură de invidiat și la ce aliment consumat zilnic de români a renunțat încă de acum un an.

Vlad Gherman, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din țara noastră, a apărut în mediul online într-o formă de zile mari care le-a făcut pe fane să apese butonul de like într-un număr extrem de mare.

Acesta a trecut printr-o transformare uriașă și are toate motivele din lume să se mândrească cu noua sa postură, mai ales că majoritatea tinerilor de vârsta lui își doresc să arate exact ca el.

Imaginea cu Vlad Gherman care a aprins imaginația fanelor. Cum s-a pozat după ce a slăbit 16 kg

Din dorința de a-i inspira și pe urmăriorii săi să ia o decizie care să le schimbe complet postura, dar și viața, Vlad Gherman a postat trei fotografii prin intermediul cărora a vrut să arate ce evoluție uriașă a avut în ultimul an de când a început să fie mult mai atent la felul în care arată.

Cu toate acestea, fanele care au văzut ce abdomen lucrat are actorul acum s-au aprins imediat și au reacționat în secțiunea de comentarii cu multe felicitări și emoticoane în formă de inimi și flăcări, semn că Vlad Gherman le-a pus pe jar imaginația.

„Mamă ce-i acolo! Bravoo! Felicitări! Se merită”, „Felicitări, Vlad, și aceeași consecvență, perseverență și voință în continuare!”, „ Felicitări, ține tot înainte, sănătatea este cea mai importantă” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internautele la postare după ce au văzut imaginile de mai jos:

„Acum un an am pus un pariu cu mine. A fost o ambiție de-a mea să mă apuc de mișcare și de regim. Mă rog… ambiție și foarte mult timp libeeer!!!

Ideea e că după un an pot spune că rezultatele se simt și se văd. Am slăbit de la 87 la 71 de kg, am mâncat echilibrat, am făcut cât am putut de des acei 10 000 de pași despre care toată lumea vorbeste, am renunțat la zahăr treptat, am tăiat fast-food-ul și l-am lăsat doar o mâncare de ocazie (ca să nu mă duc cu capul)

A fost un proces care a început foarte greu, dar pe parcurs a devenit o rutină. O rutină sănătoasă pe care vreau să o păstrez pe cât de mult posibil!” a scris el pe Facebook în descrierea fotografiilor făcute înainte și după ce a slăbit 16 kilograme, urmând ca apoi să revină și cu imagini cu unele dintre preparatele care l-au ajutat să ajungă la silueta de acum.

„M-am gândit să vă arăt câteva dintre preparatele pe care le mănânc. Super sănătoase, sățioase, fără să renunț la lucrurile care îmi plac. Deficitul caloric este cheia. Toate preparatele sunt făcute de mine, agreate de antrenorul meu și de stomacul meu. Poate vă inspir și pe voi! Spor la treabă!” a transmis el.

