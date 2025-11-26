Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii

Antena Căutare
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit la 12 ani după succesul răsunător pe care l-au avut când au debutat în serialul Pariu cu viața.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 15:41
Recent, Alina Eremia, Alexia Țalavutis, Dorian Popa, Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu, Raphael Tudor, Ana Baniciu, Dima Trofim, Bubu Cernea, Sore Mihalache s-au reunit și le-au dat de veste fanilor că pregătesc o surpriză pentru ei.

Atunci când au văzut postările de pe rețelele de socializare, fanii trupei LaLa Band și ai serialului Pariu cu viața s-au bucurat să își revadă idolii din copilărie și adolescență. Acum sunt curioși despre ce proiect este vorba.

Citește și: Vlad Gherman se alătură distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Noile episoade ale serialului promit o avalanșă de emoții

Membrii trupei Lala Band au dezvăluit că Dorian Popa a fost cel care i-a reunit pe toți. Cu toții au postat filmulețe și imagini de la reîntâlnirea lor și se pare că surpriza pe care o au pentru fani va fi lansată pe 26 decembrie.

Cristina Ciobănașu a postat la Insta Story un video în care apare data de 26 decembrie și titlul Hide &Seek. Fanii nu știu încă dacă este vorba despre o piesă nouă sau o provocare pe care ei au filmat-o, dar sunt curioși să afle ce le-au pregătit.

Deși au trecut 12 ani de când au debutat cu trupa Lala Band, având un succes răsunător la acea vreme, mulți dintre ei arată neschimbați, fiind la fel de energici și plini de energie. Mulți dintre membrii trupei LaLa Band au propriile lor cariere muzicale solo acum sau au ales să își schimbe cariera, devenind actori.

Ana Baniciu a postat câteva imagini de la reîntâlnirea membrilor trupei și a povestit puțin despre revederea lor la descrierea postării.

Citește și: Foștii membri ai trupei „Lala Band” nu au fost la nunta lui Vlad Gherman cu Oana. De ce au lipsit foștii colegi ai mirelui

„Noapte cu râs până la lacrimi. Ne-am văzut toți și am filmat ceva ce așteptați de mult. Ne-am întors în timp. Am simțit tot. După 12 ani, suntem tot noi, aceiași copii. Aceleași glume. Aceeași gălăgie. Aceeași energie. Și vă spun doar atât… meritați ce urmează. Mulțumirile merg către liderul acestei trupe și echipa lui … @eusuntdorian @coriilv Lala Band is back in town!”, a scris artista.

Cristina Ciobănașu s-a bucurat și ea foarte mult să se vadă cu foștii colegi de trupă cu care a rămas prietenă.

„Când eu zic Lala, voi ziceți…? Cea mai așteptată reîntâlnire a avut loc aseară și a fost fix așa cum vă imaginați. Noi toți ne-am schimbat de-a lungul anilor, fiecare a avut propriul drum, iar viața a avut câte ceva bun rezervat pentru fiecare în parte. Însă ce am observat în cele câteva ore petrecute împreună e că energia noastră ca grup e aceeași. A fost ca și cum ne-am teleportat cu 14 ani în trecut. Aceleași glume, aceeași zăpăceală, aceleași crize de râs, aceeași bucurie de a fi o gașcă. A fost o noapte tare frumoasă și abia aștepăm să vedeți și voi ce a ieșit. Mulțumim @eusuntdorian că ne-ai adunat!”, a scris Cristina la descrierea postării făcute pe contul ei de Instagram.

Citește și: Trupa Lala Band s-a reunit la un eveniment! Care a fost motivul.Imaginile postate de Cristina Ciobănașu au atras atenția fanilor

