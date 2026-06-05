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Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. La ajutorul cui ar fi apelat familia

Au ieșit la iveală noi detalii despre starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia acesteia ar fi apelat la un specialist.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 13:11 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 13:56
Au ieșit la iveală noi detalii despre starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică | Instagram
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Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi se află pe buzele tuturor după ce au fost implicate într-un conflict de proporții. Cele două și-au adresat replici dure într-un restaurant de lux, iar situația a escaladat rapid.

Ana Beregoi, sora artistei, a vorbit despre impactul pe care l-a avut scandalul asupra familiei sale. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra a fost afectată de încăierarea cu Andreea Bostănică.

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În urma loviturilor, aceasta s-a ales cu vânătăi, zgârieturi și păr smuls. De altfel, și Iuliana Beregoi trece prin momente dificile după incidentul neașteptat. Se pare că tânăra ar fi în stare de șoc, conform spuselor surorii sale.

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Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică

Ana Beregoi a scos în evidență faptul că sora ei are nevoie de ajutor specializat pentru a trece peste întreaga situație delicată.

„Ea este în șoc total. Pentru ea toată perioada asta a fost foarte dureroasă. Eu încercam să o fac să zâmbească, să o întreb dacă este bine. Și doar când puneam întrebarea «Ești bine?», ea pur și simplu începea să plângă. Nu înțelegea cum și-a permis această fată să intre pe TikTok, pe live, în fiecare zi, în fiecare noapte, să înjure, să vorbească și să spună minciuni despre ea. Pentru Iuliana a fost un șoc total.”, a dezvăluit tânăra, conform cancan.ro.

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„Eu știu chestia asta și vreau să fac asta, pentru că îmi dau seama că fără ajutorul cuiva eu nu o să pot să trec peste treaba asta. Iuliana a fost la psiholog. I-a făcut chiar un test și rezultatele au fost că Iuliana este foarte, foarte afectată de tot ceea ce s-a întâmplat. În perioada aceea, când era tot scandalul activ, tatăl meu a fost în spital din cauza stresului, din cauza la absolut tot ce s-a întâmplat acolo. El a stat în spital foarte mult timp.”, a mai adăugat Ana Beregoi.

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a încheiat cu venirea ambulanței și poliției. Fetele au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar mai apoi acuzațiile au început să „curgă” în mediul online.

Unii fani sunt de partea Andreei Bostănică, în timp ce alții le apără pe surorile Beregoi. De altfel, imaginile video din restaurant au ajuns rapid celebre pe rețelele sociale.

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