Carmen Grebenișan a dezvăluit ce reacție a avut fostul ei soț când a aflat că e însărcinată. Ce mesaj i-a transmis Alex Militaru

Carmen Grebenișan a dezvăluit recent ce reacție a avut Alex Militaru, fosul soț, când a aflat că este însărcinată.

Carmen Grebenișan, fostă concurentă Asia Express, urmează să devină mamă pentru prima dată. Această veste a ajuns și la Alex Militaru, care i-a transmis un mesaj fostei sale soții.

Carmen Grebenișan a trecut printr-un divorț cu Alex Miltaru, bărbatul cu care a avut o relație mai mulți ani. Influencerița și-a găsit liniștea în brațele lui Cristi, alături de care așteaptă primul lor copil.

Cum a reacționat Alex Militaru, după ce a aflat de sarcina lui Carmen Grebenișan

Invitată în podcastul lui Sore, Carmen Grebenișan a vorbit pentru prima dată despre cele mai importante lucruri care se întâmplă în viața ei. Totul a început în urmă cu un an, când a divorțat de Alex Militaru și a intrat într-o nouă relație.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au rămas în relații normale, potrivit declarațiilor ei. Influencerița a mărturisit că nu sunt prieteni, dar se salută dacă este cazul, iar, când a aflat că este însărcinată, Alex Militaru a felicitat-o.

„Am rămas în relații normale, nu prietenești, dar normale. Ne salutăm, m-a și felicitat pentru sarcină. Înțelege și el ce a făcut, ce m-a deranjat, dar trecutul nu se poate schimba. Acestea sunt repercusiunile”, a declarat Carmen Grebenișan, în podcastul Tot ce nu spunem, cu Sore, citată de Spynews.

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu probleme în sarcină

Carmen Grebenișan a dezvăluit că a trecut prin momente foarte dificile în primele luni de sarcină. După ce a contactat-o pe doamna doctor, aceasta i-a spus să meargă de urgență la perfuzie, deoarece prezenta simptome de disgravidie.

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc.

Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită”, a dezvăluit Carmen Grebenișan, citată de Spynews.