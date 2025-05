Carmen Grebenișan este însărcinată pentru prima dată. Modul inedit prin care a dat vestea că va deveni mămică

Carmen Grebenișan a anunțat că este încărcinată. Fosta concurentă America Express va deveni mămică pentru prima dată și le-a dat vestea fanilor prin intermediul unui videoclip emoționant.

În urmă cu un an, Carmen Grebenișan trecea prin momente grele după ce ea și fostul soț au pus capăt căsniciei, la doar un an de la nuntă. Cu toate acestea, influencerița s-a vindecat și și-a găsit fericirea în brațele actualului iubit. Iar acum, vedeta a dat vestea care i-a luat pe toți prin surprindere. Deși Carmen Grebenișan și partenerul ei sunt împreună de mai puțin de un an, aceștia vor deveni părinți.

Carmen Grebenișan este însărcinată. Fosta concurentă de la America Express va deveni mămică pentru prima dată

În toamna anului trecut, au apărut primele zvonuri că fosta concurentă de la America Express ar fi însărcinată. La acel moment, Carmen a negat totul și a spus că nu are planuri de a deveni mămică ci este mai concentrată pe dezvoltare personală și călătorii.

Planurile ei, însă, pare că s-au schimbat rapid. La scurt timp după ce ea și iubitul ei s-au întors din SUA, vedeta a aflat că este însărcinată.

Carmen Grebenișan le-a dat și fanilor vestea că este gravidă pentru prima dată și a ales să facă acest lucru într-un mod inedit. În stilul caracteristic, aceasta a postat un videoclip cu o serie de momente din Miami, unde a inclus și imagini cu ecografia.

Alături de imagini, ea a mai menționat că „este cel mai de preț dar din Miami”.

„El: Ce suvenir vrem să luăm cu noi, să ne amintească de Miami? Poate un pandantiv, un magnet sau poate o vedere? Ea: Cred că deja am luat cel mai prețios suvenir cu noi”, a mai scris Carmen Grebenișan, înainte de a le arăta internauților ecografia cu bebelușul.

Reacțiile au venit în lanț la vestea că Carmen Grebenișan este însărcinată și o mulțime de vedete au ținut să o felicite pe viitoarea mămică. „Felicitări! Viața începe din nou pentru voi, ca o familie. Mă bucur pentru voi în atât de multe feluri. Și abia aștept această nouă aventură cu copiii”, a scris prietena ei cea mai bună și partenera de la America Express, Alina Ceușan.

Ulterior, vedeta a publicat și primele imagini cu burtica de gravidă. Vedeta s-a filmat în timp ce mergea pe stradă, iar în videoclipul postat pe contul ei de Instagram se poate vedea că sarcina este destul de evoluată.

Cine este iubitul lui Camen Grebenișan. Cei doi îndrăgostiți vor deveni părinți

Carmen Grebenișan a trecut prin momente dificile în urma divorțului, dar se pare că l-a întâlnit pe Cristian la momentul potrivit, când avea cea mai mare nevoie. Tânăra și Cristian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început în urmă cu mai puțin de un an.

Cristian este din Zalău, dar locuiește de mai mult timp în SUA. Prin urmare, cei doi fac sacrificii destul de mari pentru a reuși să petreacă timp împreună.

„Nu am apucat să scot eu la iveală, ați scos-o voi. Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.

Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult. Nu este din Cluj, este din Zalău, dar a stat în Cluj și ne știam din vedere. Cred în faptul că chiar dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. Nici eu nu am fost deschisă, aveam alte target-uri, alte gânduri și alt nivel de conștientizare a nevoilor mele”, spunea Carmen Grebenișan, în luna septembrie a anului trecut, pentru cancan.ro.

Influencerița a mai dezvăluit fără rețineri că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația cu Cristian.

„Nu a încercat nimeni, eram doar cunoștințe, nici măcar nu flirtasem. A fost o chestiune neașteptată. Eu am fost cea care a făcut primul pas. Am simțit să discut cu el despre un subiect care nu avea legătură cu relația noastră de acum și asta a dus mai departe la o comunicare mult mai apropiată. Ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Am ținut legătura, chiar dacă a fost la distanță o lungă perioadă de timp. El nu locuiește în România. Într-un final ne-am întâlnit și ne-am dat seama că este mai mult decât ne-am fi imaginat”, a mai povestit Carmen Grebenișan.

La acel moment, Carmen mai spunea că nu vrea să se grăbească în relația cu Cristian și e conștientă că el nu se va muta înapoi în România. Cu toate acestea, acum că vor deveni părinți, probabil planurile lor se vor schimba.