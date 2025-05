Carmen Grebenișan, primele imagini cu bebelușul. Influencerița și iubitul ei, Cristi, urmează să devină părinți pentru prima dată

Carmen Grebenișan a topit inimile fanilor cu primele imagini cu bebelușul realizate în timpul unei ecografii.

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată și se bucură din plin de această etapă din viața lor. Influencerița a anunțat recent că este însărcinată, veste care a adus o reacție în lanț în comunitatea sa online, fanii, dar și alte vedete transmițându-i multe mesaje frumoase.

După o perioadă mai dificilă, marcată de un divorț, Carmen Grebenișan a reușit să se vindece și și-a găsit fericirea în brațele noului iubit. În urmă cu puțin timp, ea a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu ecografia bebelușului.

Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan își ține la curent fanii din online cu ultimele noutăți și a împărtășit emoțiile sarcinii cu urmăritorii ei.

Nașterea este așteptată în luna septembrie, iar viitorii părinți numără cu nerăbdare lunile rămase până când își vor ține copilul în brațe. Deși nu au dezvăluit încă sexul bebelușului, cei doi urmează să afle în curând și să aleagă și numele potrivit. Până atunci, influencerița le-a arătat urmăritorilor mai multe imagini cu ecografia bebeșului.

Carmen Grebenișan a împărtășit vestea sarcinii într-un mod spectaculos, printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, care surprindea o serie de momente din Miami, unde a inclus și imagini cu ecografia.

„El: Ce suvenir vrem să luăm cu noi, să ne amintească de Miami? Poate un pandantiv, un magnet sau poate o vedere? Ea: Cred că deja am luat cel mai prețios suvenir cu noi”, a mai scris Carmen Grebenișan, înainte de a le arăta internauților ecografia cu bebelușul.

Carmen Grebenișan și iubitul ei formează un cuplu de un an: „Aveam aceeași energie”

Carmen Grebenișan și Cristi formează un cuplu de un an. Și-au dat seama că sunt suflete pereche și, acum, urmează să devină părinții unui copil care a fost conceput cu multă iubire.

Influencerița a mărturisit că se simte împăcată alături de Cristi, având aceleași valori și principii.

„Relația nu are o problemă, din contră, mi se pare că se dezvoltă atât de frumos. Mă bucur că, în sfârșit, am găsit o persoană care să mă facă să mă simt împăcată. Nu este perfectă, bărbatul perfect nu există, dar este o persoană care are aceleași valori ca și mine, avem aceeași energie și aceleași principii, este foarte important”, declara Carmen Grebenișan pentru Spynews.

