Jane Seymour, apariție surprinzătoare de sărbători! Celebra actriță a vorbit despre secretele care o mențin în formă la vârsta de 74 de ani.

Jane Seymour, celebra actriță care a câștigat Globul de Aur atât pentru East of Eden (1982), cât și pentru serialul de televiziune american Dr. Quinn, Medicine Woman (1993), a revenit în centrul atenției în mediul online după ce a făcut o serie de postări de Crăciun în care i-a surprins pe fani cu felul în care arată la cei 74 de ani ai săi.

Ea nu doar că are o siluetă de invidiat și niște trăsături absolut superbe, ci și recunoaște că nu se regăsește în vârsta pe care o are, mărturisind că este foarte energică și că muncește foarte mult, ținând pasul cu toată lumea fără să resimtă oboseală sau să se forțeze vreun pic.

Iată ce declarații a făcut recent frumoasa actriță și cum a apărut în online de sărbători.

Citește și: Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani

Articolul continuă după reclamă

Cum arată actrița din Dr. Quinn la aproape 75 de ani. Jane Seymour spune că se simte mai tânără cu 20-30 de ani

Jane Seymour, una dintre cele mai frumoase și îndrăgite actrițe ale tuturor timpurilor, a acordat recent un interviu pentru publicația PEOPLE, împărtășind cu fanii detalii despre felul în care se desfășoară viața ei după ce a trecut de vârsta de 70 de ani.

„Trebuie să mă trezesc dimineața și să-mi amintesc câți ani am, pentru că în sinea mea aș zice că încă simt că am vreo 40 sau 50, poate 40 de ani (...) Nu știu unde s-a dus tot timpul ăsta, dar am energia pe care o aveam când aveam 40 de ani. (...)

„Lucrez 12, 14 ore pe zi pe platourile de filmare și țin pasul cu toată lumea (...) Nu am nevoie de cartonașe cu indicații sau ceva de genul ăsta. Învăț pagină după pagină și am multă energie și cred că asta se datorează faptului că continui să muncesc și să mă forțez să fiu mai bună la ceea ce fac, pentru că iubesc ceea ce fac, cred că asta mă menține tânără.” a spus aceasta, luându-i prin surprindere pe fani.

Citește și: Cum și-a făcut apariția Serena Williams la nunta surorii ei, Venus. Petrecerea a ținut 5 zile

Ea a vorbit și despre timpul petrecut alături de cei dragi, care, de asemenea, spune că o ajută foarte mult în acest sens.

„Am nepoți și propriii mei copii, dintre care unii au puțin peste 40 de ani. Fac parte din cercul lor social. Așa că niciodată în viața mea reală nu am fost pusă în grupul de genul: «Acum ești o persoană mai în vârstă. Pur și simplu stai cu oameni care joacă golf tot timpul»” a explicat ea.

Citește și: Cum arată astăzi și cu ce se ocupă Alex D. Linz, actorul din Singur Acasă 3

„Am devenit, într-un fel, aproape un exemplu perfect pentru că există viață și după 70 de ani. Și rostesc cuvântul 70, nu există nimic la mine care să mă facă să simt asta (...) Mă uit la mama când era în viață și la 50 de ani, aș spune că era de vârstă mijlocie. Nu mă simt deloc așa. Mă simt foarte energică. Am mai multă energie decât majoritatea tinerilor de pe platourile de filmare. Lucrez mai mult și mai mult și îmi place asta.” a mai adăugat ea cu privire la faptul că fanii o văd drept un exemplu pentru stilul de viață pe care îl are.

Iată și cât de frumoasă este actrița acum și ce imagini superbe a publicat cu ocazia Crăciunului:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările