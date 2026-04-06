Cât costă un sejur de Paște la pensiunile lui Gică Hagi, Simona Halep și Monica Anghel. Prețurile nu sunt deloc mici

Paștele este sărbătoarea mult așteptată de toți creștinii credincioși în această primăvară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 09:35 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 10:28
Iată cât costă mini-vacanța de Paște la pensiunile lui Gică Hagi, Monica Anghel și Simona Halep.

Sărbătoarea Sfintelor Paște ne amintește de minunea Învierii Domnului care s-a răstignit pe cruce pentru iertarea păcatelor. Acesta este un timp de reflexie și de tihnă, dar și timp ce relaxare alături de familie.

Unii aleg să petreacă Paștele departe de casă, la o pensiune sau într-un sejur de 5 stele pentru a se deconecta complet și a se bucura de natură și prezența celor dragi.

Cât costă un sejur de Paște la pensiunile și hotelurile vedetelor

Multe vedete de la noi din țară dețin pensiuni și vile la munte sau la mare care se pot închiria în această perioadă în vacanța de Paște. Românii apelează la aceste variante pentru a scăpa de grija gătitului acasă și a pregătirilor obositoare dinaintea marii sărbători.

Prin urmare, mulți aleg să petreacă zilele libere de Paște la mare sau la munte, în tihnă, fără stresul cumpărăturilor și fără agitația de a găti mai multe feluri de mâncare.

Monica Anghel, Simona Halep și Gică Hagi sunt doar câteva dintre vedetele care au pensiuni de lux care închiriază camere pe perioada sărbătorilor de Paște. E clar că dacă îți dorești o vacanță de Paște relaxantă, e nevoie să scoți mulți bani din buzunar.

Conacul Monicăi Anghel se află în județul Argeș și pentru un sejur de Paște trebuie să plătești suma de 2500 lei/ persoană. Singurii care au parte de un sejur gratuit sunt copiii cu vârste până în 4 ani. Prețul de 2500 lei include mic dejun, cină, masa tradițională de Paște și cazarea.

„Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște într-un loc în care ne-am pus tot sufletul pentru a vă face să vă simțiți „acasă”. Conacul nostru se află chiar în inima Triunghiului Mănăstirilor (Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia), un loc plin de energie și liniște. Pentru noaptea de Înviere, puteți alege să mergeți la Mănăstirea Aninoasa, aflată la doar 10 minute de mers cu mașina, sau la Schitul Neagoe Basarab (la 15 minute), un loc de o profunzime aparte ce păstrează rânduiala și duhul Muntelui Athos. Cât costă sejurul, în perioada 10-13 aprilie 2026, și ce conține pachetul? ​Închiriem întreg conacul (7 camere călduroase), astfel încât să aveți toată intimitatea de care aveți nevoie pentru masa de Paște și pentru momentele frumoase alături de cei dragi. ​Vă așteptăm cu mare drag și cu porțile deschise!„, a explicat Monica Anghel.

Simona Halep are acum proprietăți și la malul Mării Negre, dar și în zona de munte. Cei care își doresc să se bucure de un sejur de lux în perioada 10-13 aprilie, la hotelul de 4 stele din Poiana Brașov trebuie să scoată din buzunar 380 de euro de persoană.

În prețul cazării în locația aproape de zona montană este inclus și micul dejun, dar și preparatele specifice de Paște precum cozonac, drob, ouă roșii și pască. Hotelul de lux de oferă turiștilor acces și la zona de SPA, masaj și fitness.

Românii care aleg să petreacă sărbătorile pascale la malul Mării în hotelul lui Gică Hagi se vor bucura de vreme frumoasă, dar și de tradițiile de Paște, trebuie să scoată din buzunare nici mai mult, nici mai puțin de 678 de euro pentru perioada 11 – 13 aprilie.

„În prag de primăvară, când Poiana Brașov își recapătă tihna și muntele respiră liniște, Paștele la hotel vine o invitație la rafinament, tradiție și bucurii trăite pe îndelete. Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi”, au transmis reprezentanții hotelului lui Gică Hagi.

Acest pachet de cazare include ouă roșii și cozonac în Noaptea de Înviere, tur ghidat la Cazinoul din Constanța cu transport inclus, cina din Noaptea de Înviere și prânzul în ziua de Paște pe 12 aprilie cu muzică live, potrivit Viva.ro.

Mulți români s-au grăbit deja să facă rezervări și multe dintre camere s-au epuizat deja.

