Gică Hagi își vinde acțiunile de la Farul. Sportivul e pregătit să preia naționala României

Gheorghe Hagi e pregătit să își vândă acțiunile de la Farul Constanța.

Celebrul antrenor ar fi pe punctul de a-l înlocui pe Mircea Lucescu la naționala României, după ce a bătut palma cu FRF.

Gică Hagi se pregătește să facă această schimbare începând din vară sau înaintea barajului pentru Campionatul Mondial, doar în cazul în care Mircea Lucescu nu va putea să stea pe bancă din cauza problemelor de sănătate, potrivit Eurosport.

Gică Hagi se pregătește să revină pe banca naționalei

Dacă își dorește să antreneze naționala României, Gică Hagi trebuie mai întâi să renunșe la acțiunile sale de la Farul. Cei care vor prelua acțiunile sale sunt Gică Popescu și Hristo Stoichkov.

Sunt șanse mari ca Gică Hagi să devină noul selecționer al României. Potrivit Fanatik, acordul dintre Gică Hagi și FRF este deja stabilit, iar antrenorul urmează să semneze un contract pe termen lung pentru a antrena echipa națională a României până la finalul preliminariilor Cupei Mondiale din 2030. Preliminariile Cupei Mondiale din 2030 vor avea lor în Maroc, Portugalia și Spania.

Pentru că Hagi era acționar majoritar la Farul Constanța, acesta trebuia să își vândă neapărat acțiunile și a găsit o soluție. El le-a cedat unor sportivi de încredere precum Gică Popescu și Hristo Stoichkov, cel care a câștigat Balonul de Aur în 1994.

Este deja cunoscut faptul că Gică Hagi și Gică Popescu sunt prieteni buni, dar și rude, iar „Regele” are încredere că Farul Constanța rămâne pe mâini sigure. Acum mai este nevoie doar ca Gică Hagi să semneze actele prin care să cedeze acțiunile de la Farul Constanța, iar apoi va semna contractul cu FRF, devenind selecționerul României. Astfel, cu noul contract, Gică Hagi va avea un salariu de 30.000 de euro, la care se mai pot adăuga bonusuri în cazul unor calificări la turneele finale.

Dacă România ajunge la Campionatul Mondial din 2030, atunci Hagi va încasa un milion de euro.

Hagi e nerăbdător să revină pe banca naționalei după ce acesta a mai fost selecționerul României în 2001, atunci când România a ratat calificarea la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia. El și-a pierdut funcția după doar 2 luni, dar între timp, în ultimii 25 de ani, cu performanțele obținute la Viitorul și apoi la Farul, el a demonstrat că merită să revină pe banca naționalei.

