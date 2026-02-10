Cât costă rochia purtată de Simona Halep la Transylvania Open 2026. Ce designer faimos a semnat ținuta

Simona Halep, fosta jucătoare de tenis, a întors toate privirile la Transylvania Open 2026 atunci când a apărut într-o rochie roz.

Hepta

Sportiva a ales o rochie roz semnată de un celebru designer, la care a asortat bijuterii și accesorii de lux. Simona Halep a ales să aibă o apariție rafinată în calitate de ambasador onorific al turneului.

Ținuta ei în valoare de mii de euro a tras privirile celor prezenți la eveniment. Fosta jucătoare de tenis a apărut la Transylvania Open 2026 pentru a susține noua generație de jucătoare de tenis, dar și pentru a oferi trofeul câștigătoarei.

Cât costă rochia purtată de Simona Halep la Transylvania Open 2026

Simona Halep a ales să poarte o rochie roz semnată de unul dintre cei mai celebrii designeri din lume, Christian Dior. La rochia ei de la un brand de top, spotiva a ales să poarte accesorii Cartier, în valoare de mii se euro.

Pe același teren de la BT Arena, Simona Halep s-a retras din tenis în urmă cu un an. Acest loc din Cluj Napoca rămâne unul dintre cele mai importante centre al evenimentelor de tenis din România.

Simona Halep a stat în tribuna oficială și a privit de-acolo desfășurarea evenimentului sportiv. Look-ul ei foarte elegant a atras și de această dată toate blițurile fotografilor care nu s-au putut opri din pozat. De un rafinament aparte, Simona Halep le-a zâmbit fotografilor și s-a bucurat din plin de evenimentul sportiv unde a avut emoții pentru fiecare jucătoare de tenis din noua generație.

Rochia roz semnată de Christian Dior din colecția 2024 i-a pus în valoare silueta suplă. Această rochie clasică costă aproximativ 6500 de euro pe site-urile de profil. Bijuteriile de la Cartier au completat perfect look-ul sportivei, adăugând un plus de eleganță fără a încărca însă. Simona Halep a ales o pereche de pantofi eleganți care au scos și mai mult în evidență culoarea rochiei.

„Am avut o săptămână cu adevărat magică la Transylvania Open 2026. Sunt foarte fericită că am avut șansa de a fi ambasador al acestui turneu și de a fi din nou aproape de lumea tenisului. Vreau să felicit întreaga echipă pentru munca extraordinară pe care a depus-o. Să văd turneul dintr-o perspectivă diferită, din culise, acolo unde se muncește enorm, a însemnat foarte mult pentru mine. Am fost impresionată de efort, dedicare și de grija pentru fiecare detaliu. Fără îndoială, Transylvania Open este cel mai bine organizat turneu WTA 250 din lume. Vă mulțumesc tuturor pentru primirea incredibilă. Am simțit căldura voastră în fiecare zi și a însemnat enorm pentru mine. Ne revedem data viitoare”, a transmis Simona Halep pe rețelele de socializare la finalul Transylvania Open 2026.

