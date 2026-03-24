Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Ce avere ar avea Rareș Cojoc

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc continuă să fie prezent pe primele pagini ale presei.

Adevărul despre relația lor începe să iasă la iveală pe măsură ce timpul trece. Deși anunțul oficial a confirmat separarea celor doi, declarațiile lor au fost limitate.

Mulți au pus sub semnul întrebării realitatea despărțirii, însă vestea neașteptată pare să fie cât se poate de adevărată. Recent au apărut detalii despre existența unui contract prenupțial. Andreea Popescu a lăsat să se înțeleagă că familia lui Rareș deține o avere considerabilă.

Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să se separe după 10 ani de căsnicie. Fosta dansatoare Deliei și campionul de dans sportiv Rareș Cojoc au luat această decizie neașteptată.

Vestea a fost făcută publică de Andreea prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook. Pe parcursul relației lor, cei doi au cumpărat un penthouse evaluat la 4 milioane de euro.

Locuința are peste 900 mp, fiind suficient de spațioasă pentru cuplu și pentru cei trei copii ai lor. Andreea a povestit în trecut că penthouse-ul a fost gândit chiar de soțul ei și achiziționat de socrul ei, deoarece familia lui Rareș deține și afaceri imobiliare.

Se pare că Andreea Popescu nu se va muta prea curând din penthouse, conform relatărilor presei, în timp ce Rareș s-a mutat într-o altă locuință. Nu se știe încă dacă această decizie este una definitivă. Atenția publicului s-a concentrat recent asupra divorțului celor doi.

Ce avere are Andreea Popescu

Andreea Popescu și-a început propriul drum în lumea afacerilor. Ea a fost asociată cu două magazine de haine pentru copii, care între timp s-au închis. În schimb, Rareș Cojoc este implicat într-un portofoliu mult mai vast de firme, cu activități care merg de la comerț online până la imobiliare și tehnologie.

Compania axată pe vânzări online ar fi avut o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane de lei în 2024, în timp ce o altă firmă unde este asociat a ajuns la 2,8 milioane de lei.

Pe lângă acestea, Rareș Cojoc a fost implicat și în dezvoltarea unui ansamblu rezidențial de 161 de apartamente, evaluat la aproximativ 10–11 milioane de euro.

Adevărata forță financiară ar fi tatăl său, omul de afaceri Liviu Iulian Cojoc, prezent încă din 2011 în top 500 miliardari. Un detaliu mai puțin cunoscut este fosta casă a Reginei Maria, ajunsă în prezent în paragină.

Proprietatea ar fi în posesia mamei lui Rareș, Mihaela Cojoc, și a tatălui său, Liviu Iulian Cojoc, ambii stabiliți în Târgu Mureș.