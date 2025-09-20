Antena Căutare
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă

Nicoleta Luciu și-a deschis propria academie unde va împărtăși cu cei mici ce a învățat de-a lungul carierei sale. Ce presupun, mai exact, cursurile și cât trebuie să scoată din buzunar părinții.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 08:00 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 18:14
Nicoleta Luciu și-a deschis propria academie unde va împărtăși cu cei mici ce a învățat de-a lungul carierei sale. | Instagram & Hepta

Nicoleta Luciu a revenit în forță după lunga sa absență din lumina reflectoarelor. Îndrăgita vedeta s-a dedicat familie, însă acum consideră că a venit vremea să împărtășească ceea ce a învățat în toți anii săi de carieră. Pe lângă noul ei podcast, care a marcat întoarcerea ei în fața publiclui, aceasta a pus bazele și unei noi afaceri.

Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu

Potrivit cancan.ro, fosta miss România și-a deschis la Brașov o academie de modelling și actorie. Aceasta îi poartă numele și promite și este dedicată copiiilor.

Aceasta promite să le ofere tinerilor expriențe practice care le vor deschide drumul în viață și mai mult, spune că la finalul cursurilor, părinții vor primi numere de telefon importante pentru cariera celor mici.

Citește și: Nicoleta Luciu și-a făcut o nouă intervenție estetică. Fanii au criticat-o: „Te urâțești cu mâna ta”

La academia sa, Nicoleta Luciu susține că „se formează eleganța, atitudinea și încrederea pe scenă și în fața camerei”. Cei care îi vor trece pragul, vor avea posibilitatea să studieze modelaj și actorie, să ia lecții de postură, dicție, expresivitate sau mers scenic.

„Având în vedere că am și eu o fată și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață. Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor. Pentru ca atunci când mergem la casting să facem față, iar în momentul în care avem o ședință foto să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, a explicat Nicoleta Luciu.

Aceasta a mai dezvăluit că înscrierile vor începe pe data de 20 septembrie 2025, iar cursurile debutează la distanță de o săptămână.

Vedeta a dezvăluit că înscrierile vor începe pe 20 septembrie 2025, iar cursurile, care sunt formate din 12 ședințe, debutează o săptămână mai târziu. Ce consider eu și aș vrea să le spun tuturor părinților care au fete: ar trebui să aibă o bază a machiajului, a felului în care-și fac părul. Prin aceste cursuri vor evolua foarte frumos ca fete. Bine, și ca băieți, dacă o să avem. După ce vor primi aceste numere de telefon, fiecare va merge pe ce parte-și dorește. Poate nu toată lumea vrea modelling, poate vor să devină actrițe sau să facă numai reclame”, a adăugat vedeta

Citește și: Cât de mari au crescut copiii Nicoletei Luciu! Fiul cel mare e deja mai înalt decât ea. Cum arată Zsolt.

Așadar, prețul pentru un astfel de curs, la academia Nicoletei Luciu, variaza între 4.800 de lei sau 6.000 de lei. Potrivit informațiilor de pe site, pachetul de 12 ședințe poate fi plătit integral, sau în rate, însă în acest caz, costul crește.



De asemenea, copiii vor fi împărțiți în trei grupe precum: 4-7 ani, 8-12 ani și 13+ ani.

