Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici

Nicoleta Luciu a recunoscut adevăratul motiv pentru care a renunțat la implantul mamar. Iată ce siluetă de invidiat are în prezent și cum arată după ce a slăbit considerabil!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 12:26 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 13:51
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane

Nicoleta Luciu continuă să surprindă cu aparițiile sale spectaculoase, dar și cu silueta ei de invidiat pe care reușește să o mențină inclusiv după ce a dat naștere a patru copii superbi care îi seamănă perfect.

Vedeta a slăbit considerabil în ultima perioadă, însă recunoaște că vrea să ajungă la numărul de kilograme pe care îl avea în tinerețe, atunci când poza într-unele dintre cele mai senzuale ipostaze ale anilor 2000.

Ea a recunoscut și că a renunțat la implantul mamar și nu s-a sfiit să recunoască care a fost adevăratul motiv pentru care a făcut această alegere.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut-o să recurgă la acest gest, cât a slăbit actrița și cât și-ar mai dori în următoarea perioadă!

Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici

La scurt timp după ce Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor cu podcastul pe care îl moderează, aceasta și-a dat seama că are nevoie de o schimbare. La acel moment, ea avea nici mai mult, nici mai puțin de 71 de kilograme, însă acum se mândrește cu faptul că a reușit să dea jos cel puțin 12.

În cadrul unui eveniment la care a participat în urmă cu două seri, aceasta a atras atenția în mod special cu frumusețea ei, dar și cu silueta trasă ca prin inel, care a stârnit multă curiozitate atât în rândul privitorilor, cât și în rândul internauților care au văzut imaginile pe internet.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme.

A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: <<La treabă, mai departe!>>.

După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a dezvăluit Nicoleta Luciu într-un interviu acordat pentru Click!.

Așa cum am menționat anterior, Nicoleta Luciu nu s-a sfiit să recunoască adevăratul motiv pentru care a renunțat și la implantul mamar, luându-i total prin suprindere pe internauți.

„Eu am renunțat la silicoane acum șase ani. Nu mi-aș mai pune. Nu, că mă doare spatele, fac în fiecare zi mâncare și cu atâta greutate mă apasă. Eu acum sunt foarte strictă cu mâncarea, cu somnul. Am niște sportivi în familie nu pot să le dau paste cu brânză”, a spus aceasta fără pic de rețineri.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

