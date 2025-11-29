Antena Căutare
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi

Unul dintre stiliștii lui Ianis Hagi a dezvăluit că fotbalistul acordă o atenție deosebită detaliilor.

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 17:00
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de vestimentație. Dezvăluirea neașteptată făcută chiar de unul dintre stiliștii săi | Captură Instagram

Se pare că fiul lui Gheorghe Hagi nu pune preț doar pe cum joacă pe teren, ci și pe felul în care arată. Stilistul care s-a ocupat de garderoba lui Ianis Hagi pentru nunta cu Elena Tănase a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

Fiul lui Gigă Hagi acordă o atenție deosebită detaliilor

Claudiu Mănescu este stilistul care s-a ocupat de garderoba lui Ianis Hagi la nunta cu Elena. Stilistul a scos la suprafață informații neașteptate despre fiul lui Gigă Hagi.

Potrivit acestuia, fotbalistul este unul dintre cei mai pretențioși colaboratori ai săi. Mai exact, Ianis Hagi a ținut la foarte multe detalii și nu a trecut nimic cu vederea.

„Discut cu ei, despre stilul lor, despre locul în care are loc evenimentul, despre rochia partenerei. Ianis Hagi ține foarte mult la detalii, este atent la multe detalii!”, a declarat Claudiu Mănescu, potrivit digisport.ro, citat de Fanatik.

Nu doar Ianis Hagi este atent când vine vorba de astfel de detalii. Întrebat care dintre internaționalii români ține cont de aparițiile vestimentare, stilistul a dezvăluit și alte nume celebre.

„Ianis a evoluat din punctul acesta de vedere. Și Tătărușanu, și Drăgușin știu să poarte un costum!”, a mai dezvăluit Claudiu Mănescu, potrivit surselor citate mai sus.

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit anul trecut

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Cununia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, în timp ce petrecere de nuntă a fost organizată la Domeniul Știrbey din Buftea.

Chiar Ianis Hagi a dezvăluit atunci că totul a ieșit ca la carte și a fost intens. La rândul ei, Elena Hagi a recunoscut că a fost foarte atentă la detalii, iar nunta a fost perfectă.

„Intens. Totul a mers foarte bine până acum. Am avut parte de foarte mare ajutor și oameni de bază. Și am fost foarte atentă la detalii”, a dezvăluit Elena Hagi, potrivit Fanatik.

„În general, când pregătim ceva, vorbim aici și de o cină în oraș, vrem ca totul să fie așa cum ne dorim noi, masa pe care o vrem noi, localul pe care îl dorim. Rareori lăsăm lucrurile să se întâmple așa de la sine!”, a adăugat fiul lui Gigă Hagi.

În ziua în care s-a căsătorit cu Elena, Ianis Hagi a purtat două costume cu adevărat elegante: unul alb, iar celălalt negru.

