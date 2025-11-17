Antena Căutare
Imaginea rară și emoționantă cu fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Cum au reacționat fanii

Ianis și Elena Hagi formează o familie minunată care a fost recent întregită de fiul lor, Giorgios, care este acum bucuria lor.

Elena Hagi a decis să își arate susținerea pentru soțul ei aflat în teren cu ajutorul unei poze adorabile. | Hepta & Instagram

Elena Hagi a postat pe rețelele de socializare o imagine de-a dreptul adorabilă și emoționantă cu Giorgios, atrăgând atenția fanilor.

Imaginea adorabilă cu Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți în luna august, iar botezul micuțului Giorgios a fost în septembrie, atunci când rudele și prietenii le-au fost alături într-un cadru restrâns pentru a sărbători creștinarea fiului lor.

Elena este acum mamă pentru prima dată și se bucură din plin de această postură, fiind extrem de încântată de fiecare zi petrecută alături de fiul lor. Ea își dedică tot timpul creșterii lui Giorgios și este o mămică mândră. Atunci când Ianis Hagi este plecat în cantonamente, Elena îl așteaptă acasă nerăbdătoare, alături de fiul lor.

Recent, Ianis a fost plecat în deplasare pentru meciul Bosnia – România, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, iar Elena a vrut să își arate toată susținerea față de soțul ei.

Frumoasa soție a lui Ianis Hagi a postat pe contul ei de Instagram un story în care atât ea, cât și Giorgios purtau echipamentul de fotbalist al lui Ianis, iar micuțul este adorabil în uniforma tricolorilor în miniatură.

La fotografia emoționantă, Elena a scris „cel mai mare fan mic al lui tati”. În imagine, Elena îl strânge la piept pe Giorgios și se vede pe spatele tricoului său Hagi 10, numărul tatălui lui, dar și cel al bunicului lui, Gheorghe Hagi.

Chiar dacă Elena nu a fost în Bosnia pe teren să îl susțină pe Ianis, ea nu a ratat ocazia să își arată sprijinul pentru soțul ei de la distanță. Imaginea adorabilă a topit inimile fanilor și cu siguranță l-a surprins chiar și pe Ianis atunci când a văzut-o, umplându-i inima de mândrie.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu de mai mulți ani, dar s-au căsătorit în vara anului 2024, la Palatul Știrbey, acolo unde au avut parte de o nuntă ca în povești, extrem de elegantă și luxoasă.

”Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi pentru GSP atunci când a aflat că urma să devină tată.

El și Elena Hagi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind extrem de uniți și încântați de postura de părinte.

