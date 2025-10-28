Antena Căutare
Soția lui Ianis Hagi este într-o formă de zile mari. Cum arată Elena la nici trei luni de când a devenit mamă

Elena Hagi a devenit mamă în urmă cu aproximativ două luni. Iată cum arată acum soția fotbalistului.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 13:35
Cum arată Elena la puțin peste două luni de când a devenit mamă

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pe 20 august 2025. Cei doi au împărtășit cu internauții primele imagini cu cel mic abia după creștinarea acestuia.

Cum arată Elena Hagi la puțin peste două luni de la nașterea fiului său

Giorgios Hagi a fost așteptat cu toată dragostea de părinții săi și de întreaga familie. Numele și primele imagini au apărut pe rețelele de socializare abia după botezul său, fiind apreciate de aproape 55 de mii de oameni.

Deși nu s-au împlinit nici trei luni de când a adus pe lume un copil, Elena pare că a revenit rapid la silueta de dinainte de sarcină. Soția lui Ianis Hagi a surprins pe toată lumea cu apriția sa la un eveniment de promovare a afacerii pe care soțul ei a lansat-o împreună cu Maria Popescu.

Tânărul cuplu este discret în privința vieții de familie, însă înainte de a veni pe lume băiețel, proaspătul tătic spunea că va lua exemplu de la familia sa în creșterea și educarea micuțului Giorgios:

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate.”

Elena și Ianis Hagi
Elena și Ianis Hagi s-au căsătorit civil în decembrie 2023, iar cununia religioasă a avut loc în vara lui 2024. Cei doi au anunțat că vor deveni părinți la finalul anului trecut.

