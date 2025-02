Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit după trei ani de căsnicie. Iată cum răspund antrenorul de fitness la acuzațiile fostei soții.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat la finalul anului 2023. Căsnicia deloc doi s-a încheiat după doar trei ani, iar de atunci atât oana, cât și cătălin și-au adus acuze grave.

Cătălin Dobrescu răspunde acuzațiilor fostei soții. Oana Radu a spus că era obligată de antrenor să plătească „taxă pe kilogram”

După divorț, Oana Radu a făcut mai multe dezvăluiri despre viața cu fostul ei soț. Recent, aceasta a dezvăluit că se simțea prizonieră în căsătoria cu antrenorul de fitness. Acesta a contribuit la schimbarea sa de imagine, însă metodele au rănit-o profund.

Potrivit unei surse, aceasta a declarat că se ascundea ca să mănânce, deoarece Cătălin Dobrescu avea niște reguli de alimentație stricte. Acesta o șantaja, spunând că o părăsește dacă nu ajunge la numărul de kilograme pe care el îl dorea.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat…

Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață.

Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da, taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a mărturisit artista.

„Eu aveam 57 de kilograme, eram super slabă, nu aveam nicio formă, fața mea era suptă ca… înțelegeți? E un proverb. Se vedea nefericirea prin toți porii mei, dar eu nu vedeam chestia asta. El avea un target în mintea lui, că trebuia să am eu un anumit număr de kilograme.

Până să ajung să-mi fac niște intervenții pentru îndepărtarea excesului de piele, nu prea îi plăcea cum arătam eu și aveam un target care se schimba în funcție de cum bătea vântul, nu știu. Îmi zicea că nu mă cântărește nici azi, nici mâine, dar poimâine e ziua cântarului și pierd atâția bani. Pe el, dacă îl întrebați, o să zică că nu știa cum să mă mai motiveze. Ăsta era răspunsul lui”, a continuat ea.

„El întontinuu mă amenința cu ceva. Cred că vreo sută de milioane, ceva de genul (n.r.: atât a plătit cel mai mult pentru kilograme) sau poate și mai mult, nu mai știu. Îți dau un exemplu: trebuia să ne intre banii pe o cântare în firmă și zicea: Ok! Dacă nu ai kilogramele, banii ăia sunt ai mei. Așa funcționau lucrurile. Jur! Eu nu mint și pot demonstra”, mai adaugă Oana Radu.

După aceste acuzații grave, Cătălin Dobrescu a reacționat. Acesta a răspuns printr-un mesaj adresat urmăritorilor săi, în care i-a rugat să fie atenți cu ceea ce aud la televizor.

„Voiam să vă zic de ce se zvonește în ultimele zile. Eu nu vreau să pronunț niciun nume, nu îmi stă în caracter. Din punctul meu de vedere... morții cu morții, viii cu viii.

S-a luat informația de la doar de la o singură persoană care, din punctul meu de vedere, nu vreau să jignesc, este în mare depresie. Ce face cu atât mai multe minciuni, minciuni ordinare, nu vreau să intru în detalii pentru că eu nu vreau eu sunt așa.

Nu pot să ies să vorbesc, asta mi-e firea. N-o să detaliez. Mă deranjează cel mai mult ce vorbește persoana respectivă. Nu vreau să dau replică și să mă cert eu cu dar mă deranjează.

Din punctul meu de vedere, sunt niște oameni care au un caracter de mahala sau poate că,săracii, sunt în depresie. Repet nu vreau să mă cobor la nivelul lor și să fac eu circ pe viața mea să râdă oamenii”, a spus el, conform unei surse.

„Tot ce spune televizorul, știți voi că televizorul minte. De foarte multe ori și exagerează. Nu dau replică că nu că aș fi vinovat, dar că nu vreau să mă cobor la un nivel unde nu mi place să fiu.

Sper să mă înțelegeți și sper să nu mă judecați și oamenii care sunt deștepți, cu siguranță și-au dat seama într-un an și cinci luni cum e, tot se vorbește despre nenorocitul de Cătălin Dobrescu. Nu este adevărat dacă mă credeți, mă credeți, dacă nu, să o credeți pe victima României, victima deceniului”, continuă antrenorul.

Acesta stă departe de camerele de luat vederi, refuzând apariții în emisiuni, însă iese în mediul online după fiecare apariție a fostei soții. De această dată a specificat faptul că nu dorește să dea o replică la ceea ce a declarat Oana Radu, considerând că fosta sa soție este în depresie.

Totodată, în cel mai recent video postat, Cătălin încearcă să-și liniștească susținătorii, rugându-i să nu o mai jignească pe Oana. Artista s-a logodit recent cu iubitul ei și dă o nouă șansă căsniciei.