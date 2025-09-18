Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet

Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet

Gigi Becali a oferit un nou moment memorabil, dar nu pe stadion, ci chiar în curtea unui liceu din București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 15:40 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 16:09
Galerie
Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet | Captură TikTok/Hepta

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, este cunoscut deja pentru actele caritabile făcute în public și nu numai. Așa s-a întâmplat și de curând, atunci când latifundiarul din Pipera a fost surprins în curtea unui liceu din București, în timp ce oferea bancnote unor elevi. Imaginile cu momentul au devenit imediat virale pe rețelele de sociazalire.

Citește și: Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. Patronul FCSB, asociat cu Hulk Hogan

Gigi Becali le-a împărțit bani elevilor din curtea unui liceu din București

Potrivit click.ro, care citează martorii, Gigi Becali se afla în zona Colegiului Național „Mihai Eminescu” din București, când a decis, spontan, să îi răsplătească pe elevi. Latifundiarul din Pipera a scos teancul de bani din buzunar, i-a numărat și i-a oferit fiecăruia câte o bancnotă de 200 de lei.Unul dintre elevi a surprins momentul într-un videoclip care a fost ulterior distribuit pe TikTok, generând o mulțime de reacții din partea internauților.

Articolul continuă după reclamă

„Să-i dea Dumnezeu viață și pe lumea cealaltă, că merită”/„Cel mai capabil român, iubit și respectat”/„E talent nea Gigi, orice ați zice voi”/„Prea suflet omul ăsta”/„Respect pentru domnul Becali, să îi dea Dumnezeu multă sănătate”/„Singurul șmecher adevărat din România”/„Top nea Gigi”/„Nu m-ar nimeri și pe mine cu un noroc d-ăsta”, acestea fiind doar câteva dintre reacții, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La final, elevii au dorit să imortalizeze momentul și s-au fotografiat alături de Gigi Becali.

Citește și: Ce pensie va încasa Gigi Becali din august 2025. Fostul europarlamentar nu scapă de taxele impuse de Guvernul Bolojan

Gigi Becali nu suportă rețelele de socializare

În mod paradoxal, platforma pe care Gigi Becali o numea „drăcească” și vinovată pentru scăderea performanței jucătorilor săi, a ajuns acum să îl propulseze pe primele locuri în trending.

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali „tuna și fulgera” împotriva rețelelor de socializare, când și-a certat fotbaliștii, pentru că pierdeau prea mult timp pe TikTok.

+6
Mai multe fotografii

„(n.r. De jucătorii care s-au apucat de TikTok, Târnovanu, Şut, Olaru) S-au apucat de TikTok? Eu spun aşa, oricare jucător care s-a apucat de TikTok… dracii, dracii, dracii. Te acaparează dracii şi mingea o dai în altă parte, te înnebunesc dracii. (n.r. Despre Târnovanu) Are TikTok, intră ăla în poartă… intră Zima. Bine că mi-aţi zis”, spunea Gigi Becali, în urmă cu trei luni, citat de digisport.ro.

Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fost...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții”
Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese
Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x