Gigi Becali a oferit un nou moment memorabil, dar nu pe stadion, ci chiar în curtea unui liceu din București.

Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet | Captură TikTok/Hepta

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, este cunoscut deja pentru actele caritabile făcute în public și nu numai. Așa s-a întâmplat și de curând, atunci când latifundiarul din Pipera a fost surprins în curtea unui liceu din București, în timp ce oferea bancnote unor elevi. Imaginile cu momentul au devenit imediat virale pe rețelele de sociazalire.

Gigi Becali le-a împărțit bani elevilor din curtea unui liceu din București

Potrivit click.ro, care citează martorii, Gigi Becali se afla în zona Colegiului Național „Mihai Eminescu” din București, când a decis, spontan, să îi răsplătească pe elevi. Latifundiarul din Pipera a scos teancul de bani din buzunar, i-a numărat și i-a oferit fiecăruia câte o bancnotă de 200 de lei.Unul dintre elevi a surprins momentul într-un videoclip care a fost ulterior distribuit pe TikTok, generând o mulțime de reacții din partea internauților.

„Să-i dea Dumnezeu viață și pe lumea cealaltă, că merită”/„Cel mai capabil român, iubit și respectat”/„E talent nea Gigi, orice ați zice voi”/„Prea suflet omul ăsta”/„Respect pentru domnul Becali, să îi dea Dumnezeu multă sănătate”/„Singurul șmecher adevărat din România”/„Top nea Gigi”/„Nu m-ar nimeri și pe mine cu un noroc d-ăsta”, acestea fiind doar câteva dintre reacții, potrivit sursei citate mai sus.

La final, elevii au dorit să imortalizeze momentul și s-au fotografiat alături de Gigi Becali.

Gigi Becali nu suportă rețelele de socializare

În mod paradoxal, platforma pe care Gigi Becali o numea „drăcească” și vinovată pentru scăderea performanței jucătorilor săi, a ajuns acum să îl propulseze pe primele locuri în trending.

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali „tuna și fulgera” împotriva rețelelor de socializare, când și-a certat fotbaliștii, pentru că pierdeau prea mult timp pe TikTok.

„(n.r. De jucătorii care s-au apucat de TikTok, Târnovanu, Şut, Olaru) S-au apucat de TikTok? Eu spun aşa, oricare jucător care s-a apucat de TikTok… dracii, dracii, dracii. Te acaparează dracii şi mingea o dai în altă parte, te înnebunesc dracii. (n.r. Despre Târnovanu) Are TikTok, intră ăla în poartă… intră Zima. Bine că mi-aţi zis”, spunea Gigi Becali, în urmă cu trei luni, citat de digisport.ro.