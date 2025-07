Ce pensie va încasa Gigi Becali din august 2025. Fostul europarlamentar nu scapă de taxele impuse de Guvernul Bolojan

Gigi Becali nu scapă de noile taxe anunțate de Guvernul Bolojan, care vizează și pensiile mai mari de 3.000 de lei.

Începând cu 1 august 2025, fostul europarlamentar va plăti și el un impozit de 10% din pensia lunară.

Ce pensie va încasa Gigi Becali din august 2025

Deși Gigi Becali are o avere de zeci de milioane de euro și câștiguri mari din imobiliare, nici el nu va fi scutit de noua taxă aplicată pensiilor mari. Toți seniorii cu venituri lunare de peste 3.000 de lei vor plăti un impozit de 10% începând din august.

În cazul lui Becali, care primește o pensie de aproximativ 6.000 de lei, impozitul va fi de 300 de lei pe lună – o sumă modestă în comparație cu banii pe care îi generează ca patron al FCSB.

Articolul continuă după reclamă

Fost europarlamentar între 7 iunie 2009 și 8 ianuarie 2013, Becali primește de la stat puțin peste 71.000 de lei pe an, adică în jur de 5.972 de lei pe lună (aproximativ 1.200 de euro).

Gigi Becali deține terenuri în unele dintre cele mai scumpe zone din București și Ilfov. În declarația de avere din 2023, figura cu aproximativ 560.000 de lei în conturile bancare.

Totuși, resursele sale reale sunt mult mai mari. Potrivit Defapt.ro, Becali deține „promisiuni de vânzare-cumpărare de la persoană juridică: în total, aceste promisiuni însumează 30 de milioane de euro”.

E clar că vestea nu îl afectează prea tare pe omul de afaceri, a cărui avere este estimată la 1,2 miliarde de euro.

Citește și: Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Gigi Becali în creșterea fiicelor sale. Ce a recunoscut, fără reținere

„Făceam bani mulți în ’90”

Într-o discuție cu Mihail Neamțu, Gigi Becali a povestit cum, la începutul anilor ’90, a început să cumpere terenuri din dorința de a-și face o fermă.

„Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, spunea patronul celor de la FCSB.

La 67 de ani, Gigi Becali are o avere impresionantă și deține mai multe businessuri. Invitat în emisiunea „Culisele Sportului”, Gigi Becali a spus că, în decembrie 2024, a mers de 3-4 ori la Parlament, iar pentru perioada petrecută ca demnitar are de primit 10.000 de lei.

„Le-am zis: «Ce-mi dați, bă, atâția bani?». Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!

În decembrie, m-am dus de vreo 3-4 ori la Parlament: «Dom’ne, trebuie să treci la casă să ridici niște bani». «Ce bani, mă?». «Vreo 10.000 de lei!». «Cum 10.000 de lei?». Iau și pensie vreo 2.000 de euro, mai am și pensie de urmaș de la tata… Iau vreo 3.000 de euro degeaba, pentru care nu am muncit. Și acum o să mai primesc și pensie de deputat”, a spus Gigi Becali în ianuarie pentru ProSport.