Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. Patronul FCSB, asociat cu Hulk Hogan

Gigi Becali, filmat la bustul gol în timp ce inspecta lucrările pe șantierul bisericii pe care o ridică în Pipera. Iată ce reacții a stârnit în online.

Publicat: Duminica, 10 August 2025, 12:34 | Actualizat Duminica, 10 August 2025, 15:06
Cum arată Gigi Becali la bustul gol la 67 de ani. | profimediaimages.ro

Gigi Becali nu se oprește din a-i surprinde pe români! De la declarațiile controversate și până la aparițiile sale din ultima perioadă, patronul de la FCSB reușește să atragă atenția publicului de la o zi la alta, făcându-i pe cei care îl admiră să se întrebe dacă chiar el este cel care spune și face tot ce se vede în online.

Imaginile care au apărut pe Tik Tok în urmă cu scurt timp nu doar că i-au indus pe internauți în eroare, ci i-au și amuzat copios, dat fiind că fostul europarlamentar a fost filmat la bustul gol în timp ce inspecta lucrările de pe șantierul bisericii pe care o ridică în Pipera.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au apărut în online și cum arată omul de afaceri la 67 de ani cu bustul descoperit!

Cu tricoul pus pe cap și bustul descoperit, Gigi Becali a făcut furori în online după ce un internaut l-a filmat în timp ce analiza terenul la care muncitorii săi lucrează de zor. Cu toate că întâmplarea a avut loc în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, videoclipul a început să crească în vizualizări din nou, după ce mai multe publicații au început să preia imaginile cu omul de afaceri într-o ipostază așa cum rar este văzut.

El nu doar că a surprins prin apariția sa neobișnuită, ci a făcut și un gest neașteptat, și anume, acela de a parca Rolls Royce-ul albastru într-un sens giratoriu din apropiere.

Patronul FCSB a fost filmat inclusiv de o echipă Observator, iar imaginile au vorbit de la sine. Iată cum arată Gigi Becali la vârsta de 67 de ani la bustul gol!

„Bine pe corp nea Gigi”, „Are condiție mai bună ca mulți dintre jucătorii lui..”, „Hulk Hogan a reînviat”, „Munca își spune cuvântul” sunt doar câteva dintre comentariile virale din online.

Gigi Becali a investit peste 10 milioane de euro în biserica din Voluntari

Omul de afaceri a promis că biserica din Voluntari va fi cea mai frumoasă din lume, mai ales după ce a investit în ea peste 10 milioane de euro.

Potrivit Observator News, proiectul a fost planificat în 2008, după ce Gigi Becali a declarat că va da startul lucrărilor în cazul în care Steaua o va elimina pe Galatasaray în playoff-ul pentru grupele Champions League, fapt care s-a și întâmplat.

Biserica este proiectată ca un lăcaș de cult cu dimensiuni atipice și cu un nivel de complexitate rar în țara noastră, iar potrivit unei surse, valoarea totală a lucrărilor ar putea depăși suma de 30 de milioane de euro.

Până în prezent, construcția se remarcă prin turle realizate cu tehnologie modernă și finisate cu elemente aurite, clopote acționate electronic, interior fără stâlpi de susținere, mozaicuri în foiță de aur, dar și prin acoperișul aurit adus din Ucraina, care ar fi costat aproximativ un milion de euro.

Gigi Becali
