Câți copii are Lauren Sánchez Bezos. Proaspăta soția a miliardarului a fost căsătorită cu cel mai bun prieten al acestuia

Lauren Sánchez s-a căsătorit weekendul trecut cu Jeff Bezos într-o ceremonie de mai multe zile care a iscat destule controverse. Iată cine este proaspăta soție a miliardarului.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos sunt, în aceste zile, pe toate rețelele de socializare. Nunta lor din Veneția a fost analizată în detaliu și a iscat chiar și proteste din partea localnicilor. Fotografiile au ajuns pe copertele celor mai îndrăgite revite, precum Vogue, iar invitații au făcut ca nunta să pară un eveniment de la Hollywood.

Atât Jeff Bezos, cât și Lauren Sánchez sunt la a doua căsătorie. Cu toate acestea, nu s-au uitat la bani când a venit vorba să-și serbeze iubirea.

Citește și: Primele imagini cu rochia de mireasă a soției lui Jeff Bezos. Lauren Sánchez și fondatorul Amazon au radiat la „nunta secolului”

Cine este Lauren Sánchez Bezos și câți copii are

Articolul continuă după reclamă

Lauren Sánchez s-a npscut în New Mexico în 1969 și a crescut în California. Bunicii săi au emigrat, iar în 2017 spunea că în copilărie nu aveau o situație financiară prea bună.

„Eram săraci. Obișnuiam să dorm pe bancheta din spate a mașinii bunicii mele când se ducea să facă curat în case”, a relatat ea, conform unei surse.

În tinerețe, Lauren a dorit să fie stewardesă, însă nu a fost acceptată, din cauza limitei de kilograme impusă la vremea respectivă. Dezamăgită de refuz, a decis să meargă într-o altă direcție, alegând jurnalismul. Aceasta s-a înscris la University of Southern California.

În 1994, a abandonat studiile pentru a urma o carieră în domeniul jurnalism de difuzare. A lucrat la mai multe companii locale, ajungând în cele din urmă la Fox Sports Net, Extra și Good Day LA.

Citește și: Detaliul neașteptat din invitația de nuntă a lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez: „Vă rugăm...”. Instrucțiunile sunt clare

Era o figură populară pe micile ecrane în anii '90, fiind nominalizată pentru show-ul pe care îl modera la Fox Sports Net, Going Deep, iar în 1999 a câștigat un Emmy pentru KCOP-TV's UPN News 13.

A fost gazda inițială a show-ului So You Think You Can Dance. În 2003, a apărut pe coperta Open Your Eyes cu titlul „Cea mai sexy știristă a Americii”.

Lauren a avut o relație cu jucătorul NFL Tony Gonzalez, împreună cu care are un băiat, Nikko.

În 2005, s-a căsătorit cu Patrick Whitesell și au împreună doi copii, Evan, născut în iunie 2006, și Eleanor Patricia, născută în ianuarie 2008.

Lauren și Patrick Whitesell s-au despărțit în 2019. Patrick Whitesell era bun prieten cu Jeff Bezos, fiind și modul în care s-au cunoscut miliardarul și actuala sa soție.

Jeff era și el căsătorit, însă asta nu i-a oprit să înceapă o idilă, care a continuat cu două divorțuri costisitoare și o căsătorie luxoasă.

Citește și: Jeff Bezos și Lauren Sánchez, „nunta secolului” la Veneția. Ce staruri internaționale celebre sunt așteptate la marele eveniment

Potrivit unei surse, Nikko și Evan au fost prezenți la căsătoria mamei lor, Evan sărbătorindu-și și ziua de naștere pe un iaht. Ella, fiica fostei jurnaliste, a ales să nu participe, fiind „împotriva capitalismului”.

De asemenea, copiii lui Jeff Bezos din prima căsătorie nu au participat, nunta fiind un eveniment public, iar expunerea lor i-ar putea aduce interdicția de a-i mai vedea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lauren și Jeff s-au distrat la nuntă, în ciuda protestelor venețienlor. Cei doi par să aibă mai multe lucruri în comun, printre care și iubirea pentru explorarea spațiului, precum și pilotarea elicopterelor. Tatăl fostei jurnaliste a fost instructor de zbor, iar asta a făcut-o întotdeauna să se gândească la acest domeniu. În cele din urmă, la 40 de ani, ea și-a luat licența de zbor.

Citește și: Lauren Sánchez, logodnica lui Jeff Bezos, a purtat o ținută made in Romania. Cât a costat

În 2022, cu ocazia aniversării a 58 de ani, Lauren a postat un mesaj emoționant pentru actualul său soț: „Tot ceea ce-mi doresc pentru tine cu ocazia celor 58 de ani împliniți ar fi ca lumea să te vadă așa cum te văd eu.”