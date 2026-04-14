Ce a descoperit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când el era la Survivor: „Abia așteptam să verific”

Bella Santiago a dezvăluit că i-a verificat telefonul lui Nicu Grigore cât timp acesta era la Survivor și a șters mai multe profiluri de femei din lista lui de urmăritori.

Bella Santiago și Nicu Grigore formează un cuplu puternic și longeviv. Foștii participanți de la Power Couple au dovedit că iubirea lor poate învinge orice provocare, chiar și atunci când distanța sau tentațiile își fac apariția.

Ce a descoperit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când el era la Survivor

Bella Santiago a trecut prin momente dificile în perioada în care Nicu Grigore a participat la Survivor România, filmat în Republica Dominicană. Artista a recunoscut că despărțirea temporară de partenerul ei a făcut-o să devină mai curioasă în privința activității acestuia din mediul online. Astfel, vedeta a decis să verifice telefonul soțului ei, profitând de faptul că acesta nu se afla acasă.

Cântăreața a dezvăluit că a descoperit mai multe profiluri de femei atrăgătoare pe care Nicu le urmărea pe rețelele de socializare. Fără să stea prea mult pe gânduri, Bella a decis să ia atitudine și să „facă ordine” în lista de urmăriri a partenerului său. Artista a mărturisit că nu s-a putut abține și că, deși are încredere în soțul ei, distanța a determinat-o să recurgă la acest gest.

„Eu i-am verificat telefonul lui când a plecat la Survivor. Abia așteptam să-i verific telefonul, pentru că nu am făcut-o niciodată când eram împreună, pentru că am avut încredere în el. Dar după ce a plecat la Survivor și nu am mai stat împreună, am avut curiozitatea să văd cui îi dă follow soțul meu. Am văzut niște ucrainence, niște rusoaice sexy și l-am întrebat de ce le-a dat follow. Și știi ce am făcut? Am dat unfollow, iar pe TikTok am intrat și am șters din listă niște fete”, a spus Bella pentru Viva.

Vedeta a explicat că gestul său nu a venit din lipsă de încredere, ci mai degrabă din dorința de a înțelege mai bine ce face partenerul ei în lipsa sa. În plus, artista a subliniat că relația lor se bazează pe sinceritate și comunicare, două elemente esențiale pentru echilibrul cuplului.

Ce părere are Bella Santiago despre Nicu Grigore

În ciuda acestui episod, Bella Santiago a vorbit și despre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult la Nicu Grigore. Ea a mărturisit că partenerul său este un om calm, atent și implicat, iar aceste calități contribuie la stabilitatea relației lor.

La rândul său, Nicu Grigore a fost sincer și a dezvăluit ce admiră cel mai mult la soția sa. Acesta a subliniat importanța comunicării în relația lor și faptul că Bella nu ezită să spună lucrurilor pe nume atunci când ceva o deranjează.

„Eu admir foarte tare faptul că tot timpul vine și îmi spune când o deranjează ceva și că reușim să comunicăm destul de bine. Mai admir și faptul că este mereu pozitivă. Chiar dacă ne mai ciondănim din când în când, își revine destul de repede și nu rămânem certați multe zile”, a declarat Nicu Grigore.

Povestea lor demonstrează că, în ciuda provocărilor și a momentelor de tensiune, o relație solidă se construiește pe încredere, sinceritate și dorința de a merge mai departe împreună.