Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce a descoperit Bella Santiago în telefonul lui Nicu Grigore când el era la Survivor: „Abia așteptam să verific”

Bella Santiago a dezvăluit că i-a verificat telefonul lui Nicu Grigore cât timp acesta era la Survivor și a șters mai multe profiluri de femei din lista lui de urmăritori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 10:30 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 21:45
Galerie
Bella Santiago și Nicu Grigore formează un cuplu puternic și longeviv. Foștii participanți de la Power Couple au dovedit că iubirea lor poate învinge orice provocare, chiar și atunci când distanța sau tentațiile își fac apariția.

Bella Santiago a trecut prin momente dificile în perioada în care Nicu Grigore a participat la Survivor România, filmat în Republica Dominicană. Artista a recunoscut că despărțirea temporară de partenerul ei a făcut-o să devină mai curioasă în privința activității acestuia din mediul online. Astfel, vedeta a decis să verifice telefonul soțului ei, profitând de faptul că acesta nu se afla acasă.

Citește și: Drama neștiută prin care trece Bella Santiago acum, când soțul ei e la Survivor. Mama artistei, probleme grave de sănătate

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața a dezvăluit că a descoperit mai multe profiluri de femei atrăgătoare pe care Nicu le urmărea pe rețelele de socializare. Fără să stea prea mult pe gânduri, Bella a decis să ia atitudine și să „facă ordine” în lista de urmăriri a partenerului său. Artista a mărturisit că nu s-a putut abține și că, deși are încredere în soțul ei, distanța a determinat-o să recurgă la acest gest.

„Eu i-am verificat telefonul lui când a plecat la Survivor. Abia așteptam să-i verific telefonul, pentru că nu am făcut-o niciodată când eram împreună, pentru că am avut încredere în el. Dar după ce a plecat la Survivor și nu am mai stat împreună, am avut curiozitatea să văd cui îi dă follow soțul meu. Am văzut niște ucrainence, niște rusoaice sexy și l-am întrebat de ce le-a dat follow. Și știi ce am făcut? Am dat unfollow, iar pe TikTok am intrat și am șters din listă niște fete”, a spus Bella pentru Viva.

Vedeta a explicat că gestul său nu a venit din lipsă de încredere, ci mai degrabă din dorința de a înțelege mai bine ce face partenerul ei în lipsa sa. În plus, artista a subliniat că relația lor se bazează pe sinceritate și comunicare, două elemente esențiale pentru echilibrul cuplului.

Ce părere are Bella Santiago despre Nicu Grigore

În ciuda acestui episod, Bella Santiago a vorbit și despre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult la Nicu Grigore. Ea a mărturisit că partenerul său este un om calm, atent și implicat, iar aceste calități contribuie la stabilitatea relației lor.

La rândul său, Nicu Grigore a fost sincer și a dezvăluit ce admiră cel mai mult la soția sa. Acesta a subliniat importanța comunicării în relația lor și faptul că Bella nu ezită să spună lucrurilor pe nume atunci când ceva o deranjează.

Citește și: Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre absența soțului ei

„Eu admir foarte tare faptul că tot timpul vine și îmi spune când o deranjează ceva și că reușim să comunicăm destul de bine. Mai admir și faptul că este mereu pozitivă. Chiar dacă ne mai ciondănim din când în când, își revine destul de repede și nu rămânem certați multe zile”, a declarat Nicu Grigore.

+3
Mai multe fotografii

Povestea lor demonstrează că, în ciuda provocărilor și a momentelor de tensiune, o relație solidă se construiește pe încredere, sinceritate și dorința de a merge mai departe împreună.

Elwira și Mihai Petre, vacanță de vis alături de fiicele lor. Ce destinație au ales și cum s-au fotografiat în avion...
Înapoi la Homepage
AS.ro O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Observatornews.ro Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt" Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"
Antena 3 Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
SpyNews Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret Mutare incredibilă! S-a semnat cea mai neașteptată demisie. Totul a fost ținut secret

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume poartă copilul
Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Ce nume...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta
Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă șef civil pentru instituție
Cine este Răzvan Ionescu, generalul care conduce interimar SRI de aproape trei ani. Președintele Nicușor Dan nu a... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!”
Drama lui Irinel Columbeanu de Paște: „Irinuca nu m-a sunat!” BZI
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026)
Ziua norocoasă a săptămânii pentru fiecare zodie (13 – 19 aprilie 2026) Jurnalul
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur tată...
Cum a reacționat Dinu Maxer când fiica sa a spus că logodnicul Deei Maxer este cel mai bun tată: Au un singur... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în... Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x