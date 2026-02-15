Drama neștiută prin care trece Bella Santiago acum, când soțul ei e la Survivor. Mama artistei, probleme grave de sănătate

Bella Santiago, fosta concurentă de la Power Couple, trece în prezent prin momente dificile, după ce a rămas acasă cu fiica ei, iar soțul ei e plecat la Survivor România 2026.

Bella Santiago l-a încurajat și îl susține pe soțul ei care e la Survivor în echipa Războinicilor. Artista s-a înscris la Eurovision România 2026 și își dorea foarte mult să ajungă în finală, dar nu a fost să fie. Cântăreața a ieșit din competiție în semifinală.

Drama neștiută prin care trece Bella Santiago în timp ce soțul ei e la Survivor 2026

Soțul ei se află în prezent la Survivor România 2026, iar cântăreața îl așteaptă cu nerăbdare, fiind copleșită de dorul lui.

Pe lângă dorul pe care îl simte pentru Nicu, Bella e întristată și din cauza grijii pe care i-o poartă mamei sale. Mama artistei se află în Filipine și este grav bolnavă.

În urmă cu doi ani, mama ei a ajuns la spital și de atunci a rămas imobilizată la pat. Bella încearcă să îi fie zilnic alături și o supraveghează prin intermediul camerelor de filmat pe care le-a instalat în locuință.

Mereu îngrijorată cu privire la starea de sănătate a mamei ei, Bella încearcă să păstreze constant legătura cu aceasta pentru a afla ce schimbări intervin.

Dorul de cea care i-a dat viață o apasă pe artistă, iar neputința de a o ajuta să se facă bine o întristează și mai mult. Bella a recunoscut că îi este foarte greu fără Nicu Grigore, soțul ei, care este cel mai mare sprijin al ei.

Artista speră măcar ca partenerul ei să se întoarcă acasă cu premiul cel mare de la Survivor România 2026 și să se bucure împreună de reușită.

„M-am mai obișnuit. În fiecare dimineață mă trezesc fără probleme, am activitate, merg la sală, merg la studio, la repetiții și merg așa, drept”, a spus Bella Santiago pentru Spynews.

Cu toate acestea, Bella nu poate nega că se simte singură și îi este greu fără soțul ei.

Atunci când se va întoarce Nicu acasă, Bella a spus că speră să plece în Filipine la mama ei să o viziteze, apoi în Bali la niște prieteni și poate chiar să facă un bebeluș pentru că își dorește foarte tare să aibă un copil cu soțul ei.

