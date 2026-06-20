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Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv. Fostul soț al Andreei Popescu a dezvăluit ce sume încasează din competiții

Recent, fostul soț al Andreei Popescu a făcut declarații rare despre cariera sa, dezvăluind câți bani câștigă din dans.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 21:45 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:22
Ce sume câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv. Câți bani încasează un campion mondial, de fapt | Captură Instagram
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Rareș Cojoc este un cunoscut dansator român și, totodată, campion mondial la dans sportiv. Invitat recent în cadrul unui podcast, fostul soț al Andreei Popescu a vorbit despre sumele câștigate în acest domeniu.

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Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv

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Spre surprinderea tuturor, dansatorul de performanță a dezvăluit că premiile obținute la competițiile internaționale nu sunt atât de spectaculoase. Mai exact, se pare că până și pentru titlul de campion mondial, Rareș Cojoc a primit doar câteva mii de euro.

Întrebat de moderatorul podcastului dacă banii pe care îi primește, în calitate de campion mondial, acoperă cheltuielile pe un an de zile, dar și cât de mare este premiul, Rareș Cojoc a oferit următorul răspuns.

„Organizatorii trebuie să respecte niște reguli. Adică nu ai voie să organizezi un World Open fără a plăti. Există un minim pentru fiecare loc în parte... La ordinul miilor de euro (...) Nu, nu sute de mii”, a explicat fostul soț al Andreei Popescu, potrivit Cancan.

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Totuși, Rareș Cojoc a mărturisit că se pot câștiga bani frumoși din dans. Însă, cei care au cu adevărat buzunarele pline sunt antrenorii. Potrivit acestuia, un antrenor de talie mondială încasează în jur de un milion de euro pe an.

„Însă, marele secret la dans este că antrenorii câștigă foarte mulți bani. Pentru că tu îi plătești, îi plătesc și alții. Adică ei nu sunt doar antrenorii mei, predau în mai multe locuri din lume, peste tot. Și câștigă, realmente, prin ce mai organizează ei: cantonamente unde vin perechi din zeci de țări și tot felul de lucruri și stagii de pregătire. Crede-mă că un antrenor de talie mondială cred că poate să depășească borna de un milion de euro pe an”, a dezvăluit Rareș Cojoc, citat de sursa menționată mai sus.

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Motivul pentru care Rareș Cojoc a ales să se ocupe de cheltuielile Andreei Popescu după divorț

După ce Andreea Popescu și Rareș Cojoc au locuit împreună cu cei trei copii ai lor și cele trei bone într-un penthouse imens, după despărțire, ea a ales să plece într-un apartament cu chirie.

Locuința de lux în care au stat împreună a fost construită cu ajutorul tatălui lui Rareș, iar acum, după divorț, Andreea s-a văzut nevoită să o părăsească. Andreea și Rareș au semnat actele de divorț la notar și au decis să aibă custodie comună asupra celor trei copii ai lor. Ioachim, Anastasia și Alex locuiesc în continuare, în majoritatea timpului, în penthouse, acolo unde au crescut și unde s-au obișnuit cu mediul de familie, mergând doar ocazional la mama lor în apartamentul închiriat.

Deși s-au despărțit, Rareș Cojoc este în continuare cel care plătește toate cheltuielile fostei lui soții, după ce aceasta a părăsit căminul conjugal. Dansatorul virează sume imense în contul Andreei pentru plata chiriei noului apartament în care s-a mutat, dar și pentru păstrarea bonelor care au în continuare grijă de cei trei copii ai lor. El a decis să îi ofere fostei lui partenere toate condițiile necesare pentru a se asigura că ei nu o să îi lipsească nimic pentru a avea grijă de copiii lor.

Pentru Andreea Popescu, standardele de viață rămân la fel de ridicate. Veniturile tinerei mame provin mai mult din colaborările pe care le are cu diferite branduri în calitate de influencer.

Chiar dacă Rareș Cojoc și Andreea Popescu nu mai formează un cuplu, cei doi încearcă să păstreze aparențele în fața copiilor, având o relație civilizată, de prietenie și respect, pentru a-i crește pe cei mici. Atunci când au semnat actele de divorț, cei doi au convenit asupra unei sume pe care el o plătește lunar Andreei pentru a putea avea grijă de cei trei copii ai lor. Apartamentul pe care ea și l-a ales în zona de nord a Capitalei nu este deloc unul ieftin.

Se pare, însă, că cele trei bone au rămas în continuare în penthouse și au grijă de cei trei copii doar atunci când micuții se află în vizită la tatăl lor. Doar una dintre bone o vizitează la noul apartament pe Andreea, de câteva ori pe săptămână.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc preferă să păstreze în continuare detaliile divorțului pentru ei, fără să divulge adevăratul motiv al despărțirii.

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