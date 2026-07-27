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Rareș Cojoc și-a oficializat relația cu noua iubită. Prima reacție a Andreei Popescu după ce a văzut fotografia cu fostul soț

Rareș Cojoc și noua lui iubită, Claudia Dumitru, și-au asumat public relația, după ce tânăra a postat pe rețelele de socializare prima lor imagine împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 14:54 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 15:15
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Rareș Cojoc și-a oficializat relația cu noua iubită. Prima reacție a Andreei Popescu după ce a văzut fotografia cu fostul soț | Captură Instagram
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Aflați în vacanță, după ce în urmă cu două luni au fost surprinși în ipostaze tandre, Rareș Cojoc și noua iubită, Claudia Dumitru, s-au fotografiat împreună, iar imaginea a apărut la Instastory pe contul brunetei. La scurt timp, Andreea Popescu, fosta soție a dansatorului, a oferit primele declarații pentru Spynews.

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Prima imagine cu Rareș Cojoc și noua lui iubită

După ce, în urmă cu aproape două luni, Rareș Cojoc și noua femeie din viața sa au fost surprinși împreună într-un club din Capitală, în tandrețuri și mai îndrăgostiți ca niciodată, acum cei doi au decis că a venit momentul să nu se mai ascundă și să își asume public povestea de iubire.

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La acel moment, niciunul nu a vrut să dea declarații pe marginea acestui subiect și au rămas destul de rezervați în privința noului capitol din viața lor.

Acum, însă, amândoi au plecat în vacanță, iar atât pe contul de Instagram al lui Rareș Cojoc, cât și pe cel al Claudiei Dumitru se regăsesc fotografii de acolo. Totuși, pe profilul brunetei a apărut o imagine care i-a luat pe toți prin surprindere. Este vorba despre o fotografie cu ea și dansatorul în timp ce se îmbrățișau pe o barcă.

Aceasta este prima lor imagine împreună în calitate de cuplu, iar mulți o percep drept un semn că povestea lor de iubire începe să fie cât se poate de asumată.

Prima reacție a Andreei Popescu după ce a apărut imaginea cu fostul soț și noua lui iubită

Reporterii Spynews au contactat-o pe Andreea Popescu pentru a afla ce părere are despre noua relație a fostului ei soț. Surprinsă de veste, vedeta nu a dorit să comenteze subiectul, însă a transmis că fiecare face ce simte.

„Nu vreau să comentez. Fiecare face ce simte”, a declarat Andreea Popescu, după ce a apărut prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua lui iubită, Claudia.

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Rareș Cojoc și-a oficializat relația cu noua iubită. Prima reacție a Andreei Popescu după ce a văzut fotografia cu fostul soț

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