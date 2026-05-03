Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească

Puțini știu ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit, când s-au urcat în trăsură.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 17:04
Kate Middleton și Prințul William împlinesc 15 ani de căsnicie | Getty Images

Nunta regală a Prințului William și Kate Middleton a fost unul dintre cele mai vizionate evenimente din istorie.

Pe 29 aprilie 2011, cei 2 au avut o ceremonie la Westminster Abbey, care a fost urmărită de 2 miliarde de oameni la nivel mondial, scrie Daily Mail.

Cei 2 au avut aproape 2.000 de invitați, care i-au urmărit în timp ce și-au spus jurămintele.

Ulterior, William și Kate s-au urcat în trăsură, moment în care Prințul i-a șoptit ceva noii sale mirese.

Nicola Hickling, expertă în citirea buzelor, susține că a descifrat ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton după ce s-au căsătorit.

Atunci când se îndreptau spre trăsură, după ieșirea din biserică, William ar fi întrebat-o pe Kate: „Ți-a plăcut ceremonia?”. Kate a zâmbit și a răspuns că da.

„Mă bucur că te simți confortabil, tu mergi prima,” i-a spus William înainte să o ajute să se urce în trăsură.

După ce s-au așezat în trăsura de stat din 1902, a fost rândul lui Kate să pună întrebări: „Ești fericit?”

„Sincer, sunt”, i-ar fi spus William. „Arăți minunat.”

„Și tu”, a răspuns Kate și a zâmbit din nou. Prințesa de Wales a purtat o rochie Alexander McQueen în valoare de 250.000 de lire sterline.

Cuplul a mers în trăsură pe străzile pline de oameni, care s-au strâns pe trotuar pentru a-i admira pe William și Kate.

„Uite câți oameni,” ar fi spus Kate, la care William ar fi răspuns: „Da, îi văd. Hai să facem cu mâna acum, ca un cuplu căsătorit.”

„Doamne, suntem căsătoriți,” ar fi spus Kate.

„Vom fi bine. Fă cu mâna tuturor,” i-ar fi răspuns William.

Nunta Prințului William și Prințesei Kate a fost unul dintre cele mai mari evenimente din lume

Nunta Prințului și Prințesei de Wales a fost unul dintre cele mai discutate evenimente ale secolului. A necesitat luni de pregătiri, repetiții și organizare minuțioasă.

„Au muncit enorm”, a dezvăluit Tina Brown, corespondent regal, în cartea sa, The Palace Papers.

Ceremonia a fost oficiată de arhiepiscopul de Canterbury de atunci, Dr. Rowan Williams. A avut loc la Westminster Abbey, loc despre care Regina Elisabeta a II-a era încântată, deoarece nu avea asocieri nefericite precum cele legate de Charles și Diana.

„Știau foarte bine ce fac, s-au gândit la tot, se cunoșteau bine și au avut acea experiență importantă de a face un pas înapoi și apoi de a reveni în relație,” a declarat dr. Williams.

Rochia lui Kate, estimată la 250.000 de lire, avea dantelă realizată manual și o trenă de aproape 3 metri, inspirată de rochia lui Grace Kelly.

Aproximativ un milion de oameni s-au adunat pe străzile Londrei pentru a vedea noul cuplu. După ceremonie, mirii au plecat cu trăsura, fiind întâmpinați de mulțime cu aplauze și urale.

