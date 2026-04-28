Primele cuvinte ale Regelui Charles pentru Donald Trump după atentatul de la Casa Albă. Ce i-ar fi spus

Un cititor de buze a dezvăluit primele cuvinte ale Regelui Charles pentru Donald Trump, la 48 de ore după atentatul de la Casa Albă.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 13:09 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 13:15
Regele Charles și Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă | Getty Images

În ciuda tensiunilor politice și sociale din SUA, Regele Charles și Camilla și-au continuat vizita programată la Casa Albă.

Regele s-a întâlnit cu Donald Trump la scurt timp după ce a avut loc atentatul la Casa Albă, scrie The Sun.

Cititoare de buze Nicola Hickling a dezvăluit ce i-ar fi zis Regele președintelui legat de acest incident, chiar când s-au întâlnit.

Potrivit lui Hickling, Trump imediat a început să vorbească despre Putin și război, în stilul caracteristic.

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump ar fi vrut să vorbească despre război în fața fotografilor

Nicola Hickling a urmărit atent momentul în care Regele și Regina au ajuns la Casa Albă la începutul vizitei lor de stat, ce va dura 4 zile. Charles și Camilla au ajuns la Casa Albă la doar 48 de ore după atentat.

Hickling susține că a surprins discuții „de complezență” între Charles și Trump, despre atacul armat, Putin și planul său de război.

Trump și Melania și-au întâmpinat oaspeții importanți. Cele 2 cupluri s-au îmbrățișat și au pozat pentru fotografi timp de mai multe minute.

Potrivit lui Hickling, Trump a fost cel care a început conversația, direct despre atentat, pe care l-a numit „această împușcătură”.

„Sunteți bine? Nu e un lucru bun. Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit,” ar fi continuat Trump, potrivit lui Hickling. „Chiar acum vorbesc cu Putin. El vrea război.”

Hickling susține că Trump a fost întrerupt de Rege, care i-ar fi spus că vor „discuta mai târziu” despre aceste probleme.

Dar Trump ar fi insistat, spunând că Putin „vrea mai mult”. Regele i-ar fi răspuns din nou să vorbească „altă dată” despre această situație.

„Am o presimțire. Dacă ar face ceea ce a spus, ar șterge populația,” a continuat Trump.

„Vom discuta mai târziu,” a repetat Charles, după care conversația s-ar fi îndreptat către sala de bal a Casei Albe.

Un alt expert în citirea buzelor, Jeremy Freeman, a încercat și el să descifreze conversația înainte ca cei 4 să intre în clădire.

„Bună, e foarte bine să fiu aici,” i-ar fi spus Charles lui Trump când i-a strâns mâna, după care i s-ar fi adresat Melaniei cu, „E atât de plăcut să te văd.”

Trump și Camilla au schimbat apoi amabilități scurte, după care președintele i-a făcut semn lui Charles să se apropie.

„Ce se întâmplă aici?” ar fi spus el glumind, în timp ce cei 4 au râs. Ulterior, Trump ar fi încercat să vorbească despre război, potrivit cititorilor de buze.

Cei 4 au intrat apoi pentru a lua un ceai privat în Green Room de la etajul de stat, care a durat aproximativ 45 de minute, dublu față de timpul planificat. Întreaga vizită la Casa Albă s-a prelungit cu mai mult de o jumătate de oră.

Înainte ca Regele și Regina să aterizeze la baza militară Joint Base Andrews (JBA), reprezentanții regali au susținut că au fost necesare „ajustări minore” după incidentul armat de la Casa Albă.

Trump a promis că Charles va fi „în deplină siguranță” în timpul vizitei, care are loc la doar câteva zile după ce un atacator a reușit să pătrundă la un eveniment la care participa președintele american.

