Survivor, 7 martie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 9. Răsturnare de situație în competiția din Republica Dominicană

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc intens pentru imunitate. Probele nu a fost deloc ușoare, însă concurenții au făcut față provocărilor. Scorul a fost strâns, iar o răsturnare de situație a avut loc pe ultima sută de metri.

Publicat: Sambata, 07 Martie 2026, 23:00 | Actualizat Sambata, 07 Martie 2026, 23:21
Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc intens pentru imunitate | Antena 1

Competiția continuă pentru Faimoși și Războinici în săptămâna 9 din Republica Dominicană. Deși au pierdut jocul de recompensă în urmă cu o seară, concurenții din echipa albastră speră la o imunitate.

Strategiile pentru noua probă de la Survivor 2026 nu au întârziat să apară, încă de la primele ore ale dimineții. De asemenea, tensiunile au fost nelipsite în tribul Războinicilor, care a fost afectat de ultima pierdere.

În timp ce Cav și colegii săi puneau la cale un alt plan pentru o posibilă victorie, Faimoșii rememorau clipele de relaxare petrecute după ce au câștigat recompensa. Un lucru este cert, aceștia au avut parte de un adevărat răsfăț.

Deși au trecut printr-o înfrângere, concurenții din echipa albastră au pășit în fața lui Adi Vasile cu multă încredere și speranță. De asemenea, și rivalii lor s-au întors pe traseu cu forțe proaspete pentru a pune mâna pe marea miză de astăzi.

„Imediat după start veți intra într-un zigzag, după care vă veți cățăra pe sfori. De acolo veți trage un steguleț, care va debloca o plasă și o minge. O să coborâți de pe acele plase, veți lua mingea și mergeți mai departe în două părți cu multă instabilitate, iar acolo vă veți încrucișa.

În partea finală, obiectivul vostru este să dărmați cele trei totemuri în acele plase. Și veți face asta tot timpul aruncând mingea. Jocul de astăzi pentru imunitate este până la 10. Cinci băieți și trei fete.”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

Cine a câștigat jocul de imunitate din săptămâna 9 Survivor 2026

După ce și-au făcut strategiile, concurenții au intrat pe traseu. Pentru proba de astăzi a fost nevoie de multă concentrare și rezistență fizică. Războinicii și Faimoșii au dat tot la jocul de imunitate din săptămâna 9.

Primii pe teren au pornit Cav și Marian Godină. Competiția dintre cei doi a fost aprigă, însă cel care a reușit să aducă un punct echipei sale a fost concurentul de la Războinici. Acest start bun le-a oferit și mai multă încredere.

Scorul dintre Faimoși și Războinici a fost strâns la jocul de imunitate. Mai mult, aceștia au fost la un pas de o ștafetă. Punctul decisiv l-a adus chiar Gabi Tamaș pentru echipa roșie.

Așadar, Faimoșii s-au bucurat de o nouă victorie la Survivor 2026, scorul fiind de 10 - 8. Concurenții din tribul Războinicilor au primit cu greu vestea înfrângerii, însă au încercat să nu se lase prea mult afectați.

Mai mult, succesul de astăzi a generat o serie de replici acide în echipa roșie. Patricia și Marian Godină au avut parte de o discuție tensionată după jocul de imunitate.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii au câștigat jocul de Imunitate. Patricia și Marian Godină și-au spus vorbe...
Citește și
