Ce operații estetice are, de fapt, Giulia Anghelescu: „M-a întrebat foarte multă lume ce mi-am făcut la față”

Giulia Anghelescu a explicat că, deși mulți au întrebat-o ce operație și-a făcut recent la față, ea are doar 2 intervenții estetice.

Giulia Anghelescu are 2 operații estetice: la nivelul nasului și la nivelul bustului. Artista a dat detalii despre intervențiile estetice într-un podcast în care a fost recent invitată.

Giulia a povestit că rinoplastia a venit pe un fond medical și, dacă tot a fost o operație necesară, și-a dorit și un nas drept. Despre implantul mamar, Giulia a spus că a apelat la el după cele două sarcini.

Ce operații estetice are Giulia Anghelescu

„M-a întrebat foarte multă lume de când mi-am lăsat părul să crească ce mi-am făcut la față. Să ne înțelegem. Eu am două operații mari și late. Mă rog, nu sunt late, sunt doar mari: o rinoplastie pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. A fost o problemă medicală la început, în sensul că aveam o sinuzită care îmi dădea bătăi de cap la început. Nu mai respiram bine, îmi era foarte greu la concerte. În momentul în care am decis să mă operez l-am rugat pe domnul doctor să-mi facă nasul drept, dacă tot mă operează”, a spus Giulia.

Fosta concurentă Power Couple și Asia Express a povestit despre un mic accident la schi din copilărie, în care s-a ales cu nasul strâmb.

Când eram foarte mică și mergeam în tabere la schi, am ratat un fanion de pe pârtie și mi-a venit direct în nas. Mi-a explicat domnul doctor ulterior că eu fiind în plină creștere, așa s-a dezvoltat un pic strâmb. Mi-am dorit un nas drept care să se potrivească fizionomiei mele. Nici mama nu cred că mai știe cum arăta nasul meu înainte. Cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, în primul rând din punct de vedere al sănătății. Respir foarte bine de atunci și am și un nas drept, de care sunt extrem de mândră”, a spus Giulia la podcast.

Vlad Huidu, soțul artistei, a susținut-o pe Giulia când a luat decizia de a se opera la sâni.

„Și augmentarea mamară am făcut-o după ce l-am născut pe Mica. După 2 sarcini, după ce am alăptat de 2 ori. Am zis că nu o să fac niciodată acest pas până când mi-am dat seama că eu îmi doresc foarte mult să port rochii cu spatele gol și să nu trebuiască să mă chinui cu niște sutiene unde trebuia să-mi adun niște sâni pe care eu nu-i vedeam atât de rău, dar erau mai rău decât mi se păreau mie”, a mai spus cântăreața.

