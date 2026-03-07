Cum arată Anca Țurcașiu fără machiaj și cu părul ud. Adevărul despre tenul actriței: „Am învățat să mă iubesc așa cum sunt”

Antena Căutare
Anca Țurcașiu s-a filmat fără strop de machiaj. Prietenii virtuali au fost luați prin surprindere când au văzut-o cu părul ud și tenul lipsit de imperfecțiuni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 07 Martie 2026, 08:30 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 11:18
Anca Țurcașiu s-a filmat fără strop de machiaj | Antena 1 & Instagram

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, Anca Țurcașiu nu a ezitat să le facă o surpriză neașteptată fanilor. Deși apare foarte des pe micile ecrane ale telespectatorilor, puțini sunt cei care știu cum arată actrița fără machiaj.

De curând, aceasta nu a mai stat pe gânduri și a publicat un videoclip cu tenul ei natural. Postarea vedetei a strâns mai bine de 10 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Mai mult, internauții au felicitat-o pentru curajul de a se afișa fără machiaj. Nici complimentele nu au lipsit. Oamenii din mediul online au ținut să-i evidențieze faptul că arată foarte bine, având un chip lipsit de imperfecțiuni la 55 de ani.

Cum arată Anca Țurcașiu fără strop de machiaj

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anca Țurcașiu are mare grijă de aspectul fizic. Actrița își menține silueta de invidiat prin sport și o alimentație echilibrată, însă nu uită nici de tenul său. Aceasta se mândrește cu un chip fără riduri sau pete.

„În vacanța asta chiar am învățat să mă iubesc pe mine așa cum sunt, naturală. Să nu pun preț decât pe a petrece fiecare zi cât mai frumos cu putință. Și cred că lecția asta despre iubirea de sine este cea mai importantă. Vă pup!”, a transmis Anca Țurcașiu prin intermediul postării de pe Instagram.

„Adevărata eu”, a mai adăugat ea în descrierea videoclipului.

Postarea Ancăi Țurcașiu nu a fost trecută cu vederea. Prietenii virtuali au susținut-o în a-și arăta mai des naturalețea pe rețelele sociale.

„Ești foarte frumoasă! Felicitări!”, „Naturalețea este cea mai frumoasă, păcat că nu e înțeleasă de toată lumea! Mă bucur tare mult că îți place așa naturală și mai ales ca te expui și aici. Sigur o să inspiri și mai multă lume!”, „Nu știu cum faci, dar ești din ce în ce mai frumoasă” sau „Ești frumoasă oricum, parcă întinerești!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, actrița a reușit să atragă atenția fanilor cu frumusețea ei naturală. Tenul lipsit de imperfecțiuni, dar și filtrul pe care l-a folosit pentru postare au generat o mulțime de replici în dreptul videoclipului.

