Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle când s-au cunoscut, de fapt. Prima impresie lăsată de Ducesa de Sussex

Recent, au apărut noi informații despre ce a crezut cu adevărat Kate Middleton despre Meghan Markle atunci când s-au cunoscut pentru prima dată.

Familia regală din Marea Britanie a trecut prin numeroase controverse în ultimii ani. De la arestul Prințului Andrew, până la ruptura dintre William și Harry, familia a preferat să nu facă prea multe declarații publice.

Chiar dacă Prințul Harry și Meghan Markle au vorbit în mai multe ocazii despre tensiunile familiale, Kate și William au preferat să nu vorbească despre aceste probleme, scrie Reader’s Digest.

O nouă carte a corespondentului regal Russell Myers scoate la iveală unele detalii despre relația dintre Kate și Meghan.

În William & Catherine: The Intimate Inside Story, Myers a detaliat prima întâlnire între cele 2 și ce impresie a lăsat Ducesa de Sussex.

Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle când s-au cunoscut, de fapt

Potrivit lui Myers, relația dintre cele 2 femei a fost rigidă încă de la început. Atunci când s-au întâlnit pentru prima dată, în ianuarie 2017, Kate a considerat-o pe Meghan „prea prietenoasă” și că avea „un aer californian”, potrivit cărții.

Meghan a confirmat într-o oarecare măsură această impresie în documentarul Harry & Meghan. Ducesa a povestit că i-a surprins pe William și Kate când i-a întâmpinat cu o îmbrățișare.

„Eu sunt genul care îmbrățișează. Întotdeauna am fost așa, nu mi-am dat seama că pentru mulți britanici asta poate fi deranjant,” a declarat Meghan.

Ea a menționat și că era îmbrăcată lejer, „cu blugi rupți și desculță”, în timp ce Harry a scris ulterior în autobiografia Spare că Kate era „îmbrăcată impecabil”. Meghan a spus că nu i-a luat mult timp să înțeleagă că formalitatea regală nu se aplică doar aparițiilor publice.

„Cred că am început să înțeleg foarte repede că formalitatea din exterior continua și în interior,” a susținut Meghan.

Chiar și așa, William și Kate ar fi fost fani ai serialului în care juca Meghan, Suits, iar Meghan i-a oferit lui Kate un carnețel Smythson pentru a destinde atmosfera.

Pe măsură ce cele două cupluri au început să petreacă mai mult timp împreună, părea că lucrurile s-au mai calmat, susține Myers. Când Harry și Meghan și-au anunțat logodna, în noiembrie 2017, Kate a declarat că ea și William sunt „absolut încântați” de „vestea minunată”.

Relația lui Kate cu Meghan a devenit tensionată în 2018

Relația dintre Kate și Meghan se pare că a devenit tensionată înainte nunții din 19 mai 2018. La baza ar fi fost o problemă legată de rochia prințesei Charlotte, atunci în vârstă de 3 ani.

Harry a relatat în Spare și un alt episod, în care Meghan a glumit că Kate, care îl născuse cu doar o lună înainte pe prințul Louis, ar avea probleme de memorie după ce a uitat un detaliu minor legat de nuntă. Kate nu ar fi apreciat comentariul, iar Myers scrie că a perceput-o pe Meghan drept „abrasivă”.

Relația dintre cele 2 cupluri s-a schimbat semnificativ în 2020, atunci când Harry și Meghan au anunțat că renunță la rolurile lor de membri activi ai familiei regale și părăsesc Anglia pentru California.

Un an mai târziu, în interviul acordat lui Oprah, Meghan a vorbit despre experiențele sale în familia regală. Deși a descris-o pe Kate drept „o persoană bună”, potrivit lui Myers, „William și Catherine au fost răniți de numeroasele acuzații și de prezentarea „adevărului” lui Harry și Meghan”.

Se pare că publicarea autobiografiei Spare a fost ultima lovitură și a reprezentat momentul în care relația tensionată a devenit un conflict.