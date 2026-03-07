Emily Burghelea, imaginea sexy în costum de baie care a atras atenția fanilor. Cum arată după trei nașteri

Emily Burghelea, influencerița în vârstă de 27 de ani, este mama a trei copii minunați și se bucură de o viață de familie frumoasă alături de soțul ei.

Emily, fosta asistentă TV, este acum una dintre cele mai de succes influencerițe din România. Deși pe rețelele de socializare viața ei pare perfectă, Emily nu ezită să vorbească adesea și despre momentele mai grele din viața ei.

Ea a devenit mamă de curând pentru a treia oară și se bucură din plin de experiența pe care o trăiește alături de soțul ei. Chiar dacă unele zile sunt pline de provocări pentru ea, Emily știe că are un partener minunat pe care se poate baza și împreună fac față celor trei copii frumoși pe care îi au.

Cum arată Emily Burghelea în costum de baie după trei nașteri

Influenceriță a vorbit recent despre faptul că în urmă cu un an a fost la un pas de moarte când a fost implicată într-un accident pe când se afla în vacanță în Mauritius cu soțul ei și nașii lor de cununie.

În urma accidentului, Emily s-a ales cu mai multe răni și s-a temut pentru viața ei, după ce taxiul în care se afla alături de nașa ei a intrat frontal într-un tir.

Din fericire toată lumea din taxi a scăpat cu viață, iar Emily a învățat atunci că trebuie să prețuiască și mai mult fiecare clipă pe care o are alături de cei dragi. Astfel, la un an de la tragicul eveniment, ea și familia ei au ales să se întoarcă în Mauritius, iar Emily a mărturisit că a trăit emoții intense.

Influencerița a decis chiar să se întâlnească și cu șoferul de taxi care i-a salvat viața pentru a-i mulțumi. În restul timpului petrecut în Mauritius, Emily împreună cu soțul ei și cei trei copii au decis să se bucure din plin de vremea însorită și călduroasă și au stat la plajă.

Deși este mama a trei copii la vârsta de 27 de ani, vedeta și-a etalat trupul fără cusur într-un costum de baie sexy cu care a atras atenția urmăritorilor ei de pe Instagram.

Emily are o siluetă de invidiat, cu un abdomen perfect plat, un bust amplu și picioare subțiri, reușind să își recapete rapid silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Emily a născut pentru a treia oară în urmă cu aproximativ 6 luni, când a adus pe lume o fetiță pe nume Elisabeta.

Micuța Elisabeta le-a completat perfect tabloul de familie lui Emily și soțului ei, Andrei, care mai au împreună o fetiță pe nume Amedea și un băiețel pe nume Damian.

Emily se bucură de sprijinul necondiționat al soțului ei, Andrei, dar și al mamei ei atunci când vine vorba de îngrijirea celor trei copii.

