Ce o „obligă” Ronald Gavril pe Anamaria Prodan să facă. Impresara și partenerul său au făcut un pact la începutul relației

Anamaria Prodan a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu Ronald Gavril. Iată ce o „obligă” sportivul pe impresară să facă, dar și la ce pact au ajuns atunci când au decis să formeze un cuplu.

Anamaria Prodan este destul de sinceră și directă când vine vorba de viața personală. Aceasta nu ezită să îți țină la curent fanii cu cele mai importante evenimente pentru ea. De curând, impresara a scos la iveală detalii neștiute din relația cu Ronald Gavril.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de celebrul sportiv. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar drept dovadă stau pozele din mediul online și declarațiile impresarei.

Pe lângă familia frumoasă pe care o are, Anamaria Prodan se mândrește cu o carieră de succes și un trup de invidiat. Recent, aceasta a dezvăluit „secretul” siluetei sale, dar și ce o „obligă” iubitul său să facă pentru a se menține în formă.

Ce o „obligă” Ronald Gavril pe Anamaria Prodan să facă

Anamaria Prodan se numără printre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, însă puțini sunt cei care știu că vedeta nu ține o anumită dietă pentru a se menține în formă. Mai mult, se pare că mănâncă ce își dorește și când își dorește.

„E genetic, așa era bunica, mama. Mergem în vacanțe, unde îmbin utilul cu plăcutul. Îmi plac dulciurile la nebunie. Ana s-a născut pentru a mânca, eu nu pot să mă abțin și nu vreau. Mă gândesc că am o singură viață și nu trebuie să-mi lipsească nimic”, a dezvăluit Anamaria Prodan la „Un show păcătos”.

De asemenea, impresara a scos la iveală faptul că iubitul ei o „obligă” să meargă pe jos foarte mult pentru a se menține în formă: „Deci în loc de 10.000 de pași fac 40.000”.

Ce pact au făcut Ronald Gavril și Anamaria Prodan la începutul relației

Încă de la începutul relației, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au decis să facă un pact. Aceștia au purtat mai multe discuții, iar în urma acestora și-au dat seama că pot forma în cuplu.

Așadar, se pare că impresara și iubitului ei au convenit să fie sinceri unul cu celălalt, având în vedere situațiile din trecut cu foștii parteneri.

„Noi doi am avut o discuție… El a aflat ulterior ce s-a întâmplat în viața mea, că așa, văzând de afară, știi, toată lumea zice… Dar el, când a aflat și a vorbit cu lumea din toată țara asta, pe care toți îl știu de peste tot… Și au zis ce a făcut fata asta, prin ce a trecut, atunci am avut o discuție. Și am zis: «Orice pe lumea asta putem face, dar să nu ne mințim. Și dacă unul dintre noi… tu, eu, nu contează, am găsit altceva, nu ne mai regăsim în această relație, să rămânem cei mai buni prieteni». De ce? Pentru că noi doi am construit ceva foarte frumos!

Cumva, pe pământul ăsta nimic nu e pentru totdeauna. Și dacă nimic nu e pentru totdeauna, atunci lucrurile eu înțeleg că se schimbă. Nu trebuie să se termine, ele se pot schimba, ca anotimpurile. Ele rămân mereu aceleași patru anotimpuri, dar doar se schimbă și atunci noi putem să spunem… și eu îi spun: «Uite, Ronald, mie nu-mi place asta, nu mai vreau să faci asta, că nu-mi place». Și de fiecare dată, la începutul relației, stăteam cu sufletul așa… Mamă, dacă o să zică: «Lasă-mă, că m-ai zăpăcit!”, a dezvăluit Anamaria Prodan în cadrul unui podcast, conform libertatea.ro.