Cât costă un tablou făcut de Rebecca, fiica cea mare a Anamariei Prodan: „Vinde tot! Strânge tot!”. Impresara e mândră de ea

Anamaria Prodan are toate motivele să fie mândră: Rebecca, fiica ei cea mare, s-a întors din America pentru a-și prezenta prima expoziție de pictură în București.

Chiar dacă are un program încărcat, impresara nu putea lipsi de la un moment atât de important din viața fiicei sale.

Cât costă un tablou făcut de Rebeca, fiica cea mare a Anamariei Prodan

Deși traversează o perioadă plină, Anamaria Prodan trăiește zile încărcate de emoție. Chiar dacă agenda ei e mereu aglomerată, familia rămâne pe primul loc – mai ales când vine vorba de momente speciale. Fiica ei cea mare, Rebecca Dumitrescu, venită recent în țară, și-a deschis sâmbătă prima expoziție de pictură în București.

Această lansare marchează un pas important în parcursul artistic al Rebeccăi, care a reușit să transforme pasiunea pentru pictură într-un proiect de succes. După ce a expus deja în New York, tânăra este acum pregătită să-și prezinte lucrările și publicului din România.

Anamaria Prodan a vorbit cu admirație despre talentul Rebeccăi și s-a declarat mândră de evoluția fiicei sale. Fără să stea pe gânduri, și-a regândit întreaga agendă pentru a fi alături de ea.

„Rebecca are prima ei prezentare în România, este pictor, artă abstractă. Vineri, la ora 18.00, primul ei vernisaj. 24 de tablouri are. Acum o lună a expus la New York, a avut 20 de lucrări. Acum un an a expus în Los Angeles. Pentru mine faptul că a venit în România este ceva de suflet. Vinde tot! Strânge tot! Fiica mea nu e ca mine așa cheltuitoare. Strânge fiecare bănuț. Cel mai scump a fost 10.000 de dolari”, a spus Anamaria Prodan la „Un Show Păcătos”.

Tânăra a venit în România însoțită de iubitul ei

Rebecca nu a venit singură în România, ci alături de partenerul ei, cu care formează un cuplu de doi ani. Anamaria Prodan a mărturisit că l-a cunoscut de curând pe Shane Sears și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui, descriindu-l drept un tânăr educat și respectuos.

Înainte de expoziție, familia s-a reunit pentru un grătar – un gest care arată că Anamaria Prodan și tatăl fiicelor sale au rămas în relații bune și au ales să se bucure împreună de reușita Rebeccăi. Expoziția se anunță un moment emoționant și un nou început pentru tânăra artistă.

Tiberiu Dumitrescu a fost și el prezent la vernisajul fiicei sale

La aproape două decenii de la divorțul de Anamaria Prodan, Tiberiu Dumitrescu, primul soț al impresarei, a revenit în țară pentru a lua parte la vernisaj.

Evenimentul a avut loc la Galeriile Kulterra din București, unde Rebecca Prodan Dumitrescu și-a prezentat pentru prima dată în țară lucrările de artă abstractă, după ce atrăsese deja atenția criticilor la o expoziție din New York.

Întreaga familie i-a fost alături tinerei artiste, inclusiv tatăl ei, venit special din Statele Unite pentru această ocazie.

„Ne-am adunat toată familia în România, să m alături de Rebecca. Suntem aici, atât noi, părinții ei, cât și Sarah, Bebeto și Ronald. Mai mult, a venit in tara și iubitul ei, care o însoțește peste tot în lume. Sunt foarte mândră de fata mea. Visul meu de când am născut-o s-a îndeplinit. Am văzut-o strălucind”, a declarat Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro.