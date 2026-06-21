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Ce s-a ales de Gabriel Fătu, vedeta OTV care făcea farse la telefon oamenilor

Devenit cunoscut pe vremea când apărea la postul OTV, acolo unde le făcea farse oamenilor, Gabriel Fătu revine în atenția publicului prin prisma carierei sale din teatru și film.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Iunie 2026, 11:45 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:25
Ce s-a ales de Gabriel Fătu, vedeta OTV care făcea farse oamenilor. Unde va putea fi văzut începând cu 22 mai 2026 | Captură Youtube/Captură Facebook
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Actorul joacă în filmul „Mă mut la mama”, care a ajuns în cinematografele din România pe 22 mai 2026 și care îi mai are în distribuție pe Adriana Trandafir, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocia, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil, potrivit Libertatea.

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Scenariul filmului este inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu. Regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, filmul „Mă mut la mama” are un scenariu semnat de Andreas Petrescu, iar din echipa de creație fac parte Alexandru Brendea (director de imagine), Cristian Marin (scenograf), Geanina Punkosti (designer costume), Sheherezada Kouchaki (make-up artist), Sorina Giurescu (hair stylist), Farhad Hagverdiyev (editor imagine), Sorin Neagu (editor sunet), Pepe Latin Music (muzică originală) și Laurențiu Porumbel (making of).

Producătorii filmului sunt Gabriel Fătu și Mihai Munteanu, iar producători executivi sunt Alexandra Buzoianu și Cristina Poenaru Simion. Filmul beneficiază și de un videoclip oficial lansat de Pepe, mai transmite sursa citată mai sus.

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Cine este Gabriel Fătu

Gabriel Fătu s-a născut pe 21 iulie 1975, în județul Tulcea. Este un actor și comediant român, cunoscut mai ales pentru perioada în care apărea pe postul OTV, unde făcea farse telefonice oamenilor.

Ulterior, și-a continuat cariera în teatru, film și televiziune. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București și a jucat atât pe scenă, cât și în producții TV și filme românești. În interviuri, Gabriel Fătu a dezvăluit că a fost influențat de Florin Piersic să aleagă această meserie.

Legat de perioada OTV, el a mărturisit că i-a adus popularitate și venituri foarte mari pentru vremea respectivă, mai notează Libertatea.

Despre filmul „Mă mut la mama”

Filmul „Mă mut la mama” prezintă, într-o manieră savuroasă, relațiile dintre părinți și copii, precum și crizele vârstei adulte. Ecranizarea mai vorbește și despre curajul de a iubi, indiferent de vârstă. Doi frați, o mamă văduvă, care abia începe o nouă poveste de iubire, și o casă prea mică pentru toate problemele lor. Un context perfect pentru o comedie în care nimic nu merge conform planului.

Adriana, o femeie de 65 de ani, decide să își trăiască viața din plin, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Planurile îi sunt, însă, date peste cap atunci când cei doi fii ai săi revin acasă, fiecare cu propriile crize: Gabriel, un corporatist sigur pe sine, prins într-o căsnicie tensionată și tentații periculoase, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional, potrivit Libertatea.

Sub același acoperiș cele trei destine se ciocnesc într-un carusel de situații comice, momente sensibile și revelații neașteptate.

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