Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai știe nimeni nimic de ea”

La vremea respectivă, Monica Gabor a făcut un apel public după ce nu mai reușea să ia legătura cu Mădălina Apostol. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu le-a cerut inclusiv oamenilor care aveau informații despre prietena sa să o ajute. Situația s-a lămurit ulterior, iar Monica a anunțat că Mădălina era bine, conform www.spynews.ro.
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022
Era luna mai a anului 2022 când Monica Gabor a constatat că nu mai reușea să ia legătura cu buna sa prietenă. Îngrijorată de situație, aceasta a apelat la comunitatea sa din mediul online și i-a rugat pe cei care știau ceva despre Mădălina Apostol să îi transmită informațiile pe care le aveau.
Situația a provocat atunci îngrijorare, mai ales că dispariția din atenția celor apropiați nu fusese anunțată în prealabil. Din fericire, o zi mai târziu, lucrurile aveau să se lămurească. Monica Gabor a revenit în mediul online și le-a transmis celor care o ajutaseră că reușise să afle vești despre prietena sa și că aceasta era bine: „Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit”, a scris atunci Monica Gabor, potrivit www.spynews.ro. Episodul s-a încheiat, așadar, cu bine, însă a revenit acum în atenție, la patru ani distanță, după vestea morții Mădălinei Apostol.
Mădălina Apostol se retrăsese treptat din lumina reflectoarelor
În ultimii ani, Mădălina Apostol devenise o prezență mult mai discretă. Aparițiile sale publice se răreau, iar viața sa se desfășura în mare parte departe de România. Cu doar o lună înainte de moartea sa, Nick Rădoi vorbea pentru SpyNews despre această schimbare. Omul de afaceri explica atunci că el și Mădălina Apostol locuiau în Los Angeles și oferea detalii despre motivul pentru care aceasta nu mai apărea atât de des în lumina reflectoarelor, conform www.spynews.ro.
Mădălina Apostol a murit la 40 de ani
Vestea morții Mădălinei Apostol a apărut duminică, 13 septembrie 2026. Aceasta avea 40 de ani. Nick Rădoi a fost contactat după aflarea veștii și a transmis că este devastat și că nu poate vorbi despre cele întâmplate.Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea de 35 de milioane de ... Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață...