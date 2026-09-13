Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai știe nimeni nimic de ea”

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai știe nimeni nimic de ea”

Moartea Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a readus în atenție episoade mai puțin cunoscute din viața sa. Cu patru ani înainte de vestea tragică, în mai 2022, aceasta trecea printr-un moment care avea să o îngrijoreze profund pe una dintre cele mai bune prietene ale sale, Monica Gabor.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 15:35 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 15:44
Galerie
Mădălina Apostol a fost dată dispărută | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La vremea respectivă, Monica Gabor a făcut un apel public după ce nu mai reușea să ia legătura cu Mădălina Apostol. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu le-a cerut inclusiv oamenilor care aveau informații despre prietena sa să o ajute. Situația s-a lămurit ulterior, iar Monica a anunțat că Mădălina era bine, conform www.spynews.ro.

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022

Era luna mai a anului 2022 când Monica Gabor a constatat că nu mai reușea să ia legătura cu buna sa prietenă. Îngrijorată de situație, aceasta a apelat la comunitatea sa din mediul online și i-a rugat pe cei care știau ceva despre Mădălina Apostol să îi transmită informațiile pe care le aveau.

Situația a provocat atunci îngrijorare, mai ales că dispariția din atenția celor apropiați nu fusese anunțată în prealabil. Din fericire, o zi mai târziu, lucrurile aveau să se lămurească. Monica Gabor a revenit în mediul online și le-a transmis celor care o ajutaseră că reușise să afle vești despre prietena sa și că aceasta era bine: „Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit”, a scris atunci Monica Gabor, potrivit www.spynews.ro. Episodul s-a încheiat, așadar, cu bine, însă a revenit acum în atenție, la patru ani distanță, după vestea morții Mădălinei Apostol.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Apostol se retrăsese treptat din lumina reflectoarelor

În ultimii ani, Mădălina Apostol devenise o prezență mult mai discretă. Aparițiile sale publice se răreau, iar viața sa se desfășura în mare parte departe de România. Cu doar o lună înainte de moartea sa, Nick Rădoi vorbea pentru SpyNews despre această schimbare. Omul de afaceri explica atunci că el și Mădălina Apostol locuiau în Los Angeles și oferea detalii despre motivul pentru care aceasta nu mai apărea atât de des în lumina reflectoarelor, conform www.spynews.ro.

Mădălina Apostol a murit la 40 de ani

Mădălina Apostol, alături de fiica ei și Nick Rădoi
Mădălina Apostol

Vestea morții Mădălinei Apostol a apărut duminică, 13 septembrie 2026. Aceasta avea 40 de ani. Nick Rădoi a fost contactat după aflarea veștii și a transmis că este devastat și că nu poate vorbi despre cele întâmplate.

Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea de 35 de milioane de ... Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Tolea Ciumac şi bărbatul cu care s-a bătut s-au filmat împreună înainte de incident! Ce spunea luptătorul Tolea Ciumac şi bărbatul cu care s-a bătut s-au filmat împreună înainte de incident! Ce spunea luptătorul
Observatornews.ro Un pensionar și-a pierdut ciocanul pe un câmp, dar a găsit o comoară uriașă: 15.000 de monede romane Un pensionar și-a pierdut ciocanul pe un câmp, dar a găsit o comoară uriașă: 15.000 de monede romane
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
SpyNews Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00 Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea de 35 de milioane de dolari
Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea de 35 de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Motivul neașteptat pentru care Feli Donose a lăsat casa pe care a cumpărat-o acum 3 ani și s-a mutat în chirie la bloc
Motivul neașteptat pentru care Feli Donose a lăsat casa pe care a cumpărat-o acum 3 ani și s-a mutat în chirie...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x