Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai știe nimeni nimic de ea”

Moartea Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a readus în atenție episoade mai puțin cunoscute din viața sa. Cu patru ani înainte de vestea tragică, în mai 2022, aceasta trecea printr-un moment care avea să o îngrijoreze profund pe una dintre cele mai bune prietene ale sale, Monica Gabor.

La vremea respectivă, Monica Gabor a făcut un apel public după ce nu mai reușea să ia legătura cu Mădălina Apostol. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu le-a cerut inclusiv oamenilor care aveau informații despre prietena sa să o ajute. Situația s-a lămurit ulterior, iar Monica a anunțat că Mădălina era bine, conform www.spynews.ro.

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022

Era luna mai a anului 2022 când Monica Gabor a constatat că nu mai reușea să ia legătura cu buna sa prietenă. Îngrijorată de situație, aceasta a apelat la comunitatea sa din mediul online și i-a rugat pe cei care știau ceva despre Mădălina Apostol să îi transmită informațiile pe care le aveau.

Situația a provocat atunci îngrijorare, mai ales că dispariția din atenția celor apropiați nu fusese anunțată în prealabil. Din fericire, o zi mai târziu, lucrurile aveau să se lămurească. Monica Gabor a revenit în mediul online și le-a transmis celor care o ajutaseră că reușise să afle vești despre prietena sa și că aceasta era bine: „Totul este bine cu prietena mea dragă. Dumnezeu e mare! Mulțumesc tuturor pentru ajutorul oferit”, a scris atunci Monica Gabor, potrivit www.spynews.ro. Episodul s-a încheiat, așadar, cu bine, însă a revenit acum în atenție, la patru ani distanță, după vestea morții Mădălinei Apostol.

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Mădălina Apostol se retrăsese treptat din lumina reflectoarelor

În ultimii ani, Mădălina Apostol devenise o prezență mult mai discretă. Aparițiile sale publice se răreau, iar viața sa se desfășura în mare parte departe de România. Cu doar o lună înainte de moartea sa, Nick Rădoi vorbea pentru SpyNews despre această schimbare. Omul de afaceri explica atunci că el și Mădălina Apostol locuiau în Los Angeles și oferea detalii despre motivul pentru care aceasta nu mai apărea atât de des în lumina reflectoarelor, conform www.spynews.ro.

Mădălina Apostol a murit la 40 de ani

Vestea morții Mădălinei Apostol a apărut duminică, 13 septembrie 2026. Aceasta avea 40 de ani. Nick Rădoi a fost contactat după aflarea veștii și a transmis că este devastat și că nu poate vorbi despre cele întâmplate.