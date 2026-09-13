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Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață

Nick Rădoi trece printr-una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. În timp ce duce propria luptă cu o boală gravă, omul de afaceri trebuie să facă față unei noi lovituri: moartea Mădălinei Apostol, femeia care i-a fost alături inclusiv în perioada în care starea lui de sănătate i-a dat cele mai mari emoții.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 16:24 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 16:31
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Mădălina Apostol a murit la 40 de ani | Instagram
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Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026. Vestea a venit la numai câteva săptămâni după ce Nick Rădoi vorbise public atât despre relația lor, cât și despre problemele sale de sănătate.

Nick Rădoi duce propria luptă pentru viață

Problemele de sănătate ale lui Nick Rădoi au început în urmă cu aproximativ trei ani. Omul de afaceri a fost diagnosticat cu cancer și a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, cu tratamente și numeroase drumuri la spital. În aprilie 2026, lucrurile păreau să fi luat, în sfârșit, o întorsătură bună.

Nick Rădoi anunța că a învins cancerul, după o perioadă în care medicii îi oferiseră un prognostic extrem de rezervat, conform www.spynews.ro. Bucuria nu avea însă să dureze atât cât și-ar fi dorit. Câteva luni mai târziu, omul de afaceri a primit o nouă veste care i-a dat viața peste cap.

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A crezut că a învins cancerul, dar un nou test i-a adus o veste grea

În luna iulie, Nick Rădoi a povestit pentru SpyNews.ro că a făcut o nouă investigație medicală, în valoare de aproximativ 30.000 de dolari. Rezultatul testului i-a adus din nou motive serioase de îngrijorare. Deși crezuse că lupta cu boala s-a încheiat, investigațiile au indicat că problema oncologică nu putea fi considerată definitiv depășită, conform www.spynews.ro.

Nick Rădoi a continuat să își urmărească starea de sănătate și să lupte cu boala, după anii în care trecuse deja prin tratamente în Statele Unite și Mexic. În tot acest timp, alături de el s-a aflat Mădălina Apostol.

Mădălina Apostol i-a fost alături în perioada tratamentelor

Cu doar o lună înainte de moartea Mădălinei Apostol, Nick Rădoi vorbea deschis despre relația lor. Cei doi se retrăseseră din lumina reflectoarelor și aleseseră să își trăiască povestea departe de ochii publicului. Nick Rădoi spunea atunci că Mădălina îi fusese alături inclusiv în cele mai dificile momente prin care trecuse din cauza bolii: „În toată perioada asta delicată, a fost alături de mine.

Cât eram prin spitale în America, în Mexic, făcând tratamente în ambele părți, m-a suportat și m-a susținut”, declara Nick Rădoi. Omul de afaceri mărturisea că, după anii în care relația lor fusese intens mediatizată, amândoi hotărâseră să păstreze cât mai mult din viața personală doar pentru ei:

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Ce spunea Nick Rădoi despre Mădălina Apostol cu doar o lună înainte de tragedie

În același interviu, omul de afaceri vorbea despre schimbările prin care trecuse partenera lui în ultimii ani. Nick Rădoi spunea că Mădălina Apostol își schimbase stilul de viață și că alegerea discreției le făcuse bine amândurora:

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Prima reacție a lui Nick Rădoi după moartea Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 spre 13 septembrie 2026. Contactat după aflarea veștii, Nick Rădoi a spus că este devastat și că nu se simte în stare să vorbească despre cele întâmplate:

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Pentru Nick Rădoi, tragedia vine într-un moment în care el însuși trece printr-o perioadă extrem de dificilă. După anii de tratamente și după vestea că lupta cu boala nu s-a încheiat așa cum sperase, omul de afaceri trebuie să facă față acum și pierderii femeii despre care, cu numai o lună în urmă, spunea că i-a fost alături în spitalele din America și Mexic.

madalina apostol si nick radoi
madalina apostol si nick radoi

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