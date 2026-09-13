Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică

Mădălina Apostol a murit. Partenera de viață a omului de afaceri Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 spre 13 septembrie 2026. Vestea a venit pe neașteptate, după o perioadă în care aceasta alesese să fie mult mai discretă în ceea ce privește viața personală.

Potrivit primelor informații publicate de www.spynews.ro, Mădălina Apostol ar fi murit în jurul orei 02:00.

Mădălina Apostol a murit. În ultima perioadă se retrăsese din atenția publică

Mădălina Apostol a fost o prezență cunoscută în lumea mondenă din România, însă în ultimii ani a ales să apară tot mai rar în spațiul public. În luna iulie 2026, aceasta revenise în atenția publicului după o perioadă lungă de absență. Mădălina Apostol se mutase în Mexic pentru Nick Rădoi și își schimbase considerabil stilul de viață, concentrându-se mai mult asupra familiei. Ulterior, ultima sa postare din mediul online ar fi fost publicată pe 20 august 2026. În fotografie, Mădălina Apostol apărea alături de copiii săi, iar mesajul care însoțea imaginea conținea mai multe inimioare, conform www.spynews.ro.

Ce se știe până acum despre moartea Mădălinei Apostol

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Primele informații apărute în spațiul public indică o posibilă sinucidere. Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut de-a lungul anilor o relație cu mai multe despărțiri și împăcări. Cu doar o lună înainte de tragedie, omul de afaceri vorbea despre relația lor și spunea că cei doi locuiau în Los Angeles și că Mădălina alesese să stea departe de lumina reflectoarelor. În această dimineață, Nick Rădoi a oferit și prima reacție după vestea morții partenerei sale, declarând pentru www.spynews.ro că este devastat de cele întâmplate.